PCB界台積電！臻鼎科技集團董事長沈慶芳　獲中央大學名譽博士

▲臻鼎科技集團董事長沈慶芳，獲中央大學頒授名譽博士。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國立中央大學14日於教研大樓大禮堂舉辦「沈慶芳先生名譽博士頒授典禮」，除了整個校園到處高掛頒授沈慶芳名譽博士羅馬旗，並有來自產官學界逾500人受邀觀禮。中大校長蕭述三表示，沈慶芳先生領導臻鼎科技集團成為全球印刷電路板（PCB)產業的引導者，長年關懷社會與教育，與本校多所大學密切合作，共創技術研發與永續教育的典範。

沈慶芳先生表示，求學時期，一張獎狀都沒拿過，如今能戴上博士帽，「心中除了感動，更是滿滿的感恩」。他年過七旬，依然對工作充滿熱情，獲頒中央大學這項殊榮，自許是一份社會責任，提醒自己要繼續秉持善良本性，保持堅忍意志，落實利他精神，為開創產業新局而努力。

▲孫子上台獻花，場面溫馨。（圖／記者楊淑媛攝）

中央大學蕭述三校長表示，沈董事長為人誠信、行事耿直，與中大「誠樸」校訓不謀而合。尤其他重視環境保護、企業社會責任，與中大「永續」辦學理念更是高度契合。他不僅是企業領導的典範，更是永續發展與社會責任的實踐者，對我國產業升級、教育創新與社會進步，功績卓著。中央大學頒授名譽管理學博士學位，以表彰其卓越事蹟，彰顯楷模。

「沈慶芳先生名譽博士頒授典禮」邀請三位引言人，分別是國立台灣大學管理學院名譽教授、鵬鼎控股股份有限公司董事柯承恩先生；國立陽明交通大學榮譽教授、臻鼎科技集團經營最高顧問毛治國先生；桃園市市長張善政先生，從不同面向闡述沈慶芳先生的卓越貢獻。

▲中央大學校園到處高掛頒授沈慶芳名譽博士羅馬旗。（圖／記者楊淑媛攝）

三位引言人分別指出，沈慶芳先生2005年接任臻鼎科技董事長，提出「世界第一」的目標。當時，臻鼎只是一家年營業額僅新台幣31億元的公司，秉持堅定的信念與精準的策略眼光，他帶領公司成長為年營收超過新台幣1,700億元的全球印刷電路板（PCB)龍頭集團。並自2017年起，連續八年榮登全球印刷電路板產業首位，被喻為PCB界的台積電。

歸納沈慶芳先生企業經營的心法來自「善良、堅忍、利人、感恩」。以早期印刷電路板產業常為人詬病的環保問題為例，臻鼎從成立之初就大手筆投資環保設施，而且都超越標準。連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook），更是台灣唯一入選的印刷電路板企業。

▲來自產官學界逾500人受邀觀禮。（圖／記者楊淑媛攝）

其貢獻不僅止於企業成就，他始終堅信，企業的成功必須與社會責任並行。他以「發展科技、造福人類；精進環保、讓地球更美好」為使命，推動綠色製造與ESG治理，將永續理念深植企業核心文化。在其帶領下，公司成為全球首家獲得可持續水管理標準AWS白金級認證的印刷電路板企業，並於2024年榮獲標普全球ESG評比佳績，位居產業首位，永續表現備受國際肯定。

位於中壢區市郊、創校逾百年的中央大學，歷年來獲頒名譽博士有：張忠謀、李遠哲、肇中先、鄭崇華等傑出人士，獲此殊榮實屬不易。沈慶芳先生的夫人和兒孫及親友也到場觀禮，並由孫子上台獻花，場面溫馨。