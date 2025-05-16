中央大學110週年校慶　蕭述三：堅守「誠樸」校訓培育人才

▲中央大學110週年校慶，表揚傑出校友。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學以「璀璨啟航 共創輝煌」為主題，16日隆重舉行創校110週年校慶大會。中央大學校長蕭述三表示，中大自創校以來，始終堅守「誠樸」的校訓，致力於培育具備宏觀視野與專業素養的人才，在太空科技、綠能永續、人工智慧等多個關鍵領域持續精進，深化研究與國際合作，展現中大的研發能量與全球視野。

校慶大會並表揚第22屆八位傑出校友，分別為越南胡志明市農林大學(Nong Lam University)工程與技術學院阮揮碧教授、富采集團隆達電子董事長暨總經理范進雍、聯發科技共同營運長暨財務長顧大為、國泰投信總經理張雍川、工業技術研究院機械與機電系統研究所張禎元所長、優勝集團創辦人兼董事長許景翔、美國國家海洋暨大氣總署天氣預報中心方慈瑋太空科學家，以及曾獲第10屆台北電影獎最佳女演員知名藝人張鈞甯，肯定他們在學術與事業上的卓越不凡，表彰他們在各個領域綻放光芒。

▲中央大學110週年校慶。（圖／中央大學提供）

校慶大會亦頒發多項優秀獎項，以鼓勵中大教職員工、學生以及校友在校內外各領域的傑出表現，包括講座教授、特聘教授、績優職員工、資深職員工、書卷獎及傑出領導獎等，表彰他們的勤勉耕耘，獲得豐碩成果，不僅為中大增添光榮，更展現出中大人堅守「誠樸」，無懼困難勇往直前的精神。

110週年的校慶活動精彩多元，有5月15日傍晚深受學生喜愛的「星空電影院」首次登場，播放由知名導演盧貝松執導的電影《台北追緝令》，電影的一個場景就是在中央大學大禮堂內部取景拍攝，實是經典。而校慶創意市集校內外45個特色攤位一字擺開，涵蓋手作美食、手工文創、餐車小吃和生活體驗活動等，另設有免費拍貼機、人氣打卡牆，並提供150多個獎項供摸彩，一整天熱鬧非凡，人潮絡繹不絕，充滿趣味朝氣。

另外，舉辦畢業30年、40年和50年值年校友餐會，廣邀校友回娘家，並舉辦「印下記憶·新中大十景集章趣」活動，讓校友與師生一同重溫校園經典地標，喚起珍貴回憶。