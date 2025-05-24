中央大學畢業典禮　蕭述三勉勵學子放眼國際勇於探索

▲中央大學畢業典禮，致詞貴賓左至右：桃園市長張善政市長、環境部彭啟明部長、中央大學蕭述三校長、中大校友總會古鴻坤理事長。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學24日於教研大樓大禮堂，舉行畢業典禮。校方表示，今年除蕭述三校長、校友總會古鴻坤理事長的祝福之外，另邀請桃園市長張善政、中大傑出校友、現任環境部彭啟明部長與畢業生分享人生經驗，期許畢業生帶著中大汲取的養分，在未來道路上開創屬於自己的篇章。

面對任內首屆畢業生，中央大學蕭述三校長充滿期許與叮嚀。他觀察到典禮各學院畢業生歡呼聲大不同，有些學院熱情洋溢，有些學院沉穩內斂，期許學子未來道路也能觀察並理解眾人的差異，學習溝通與共處。他特別強調自己一路走來的信念「堅持初心、熱情工作、誠信待人、與人為善」，希望學子們用知識造福社會，勇於跨域探索，以宏觀視野，放眼國際。

▲中央大學畢業典禮，頒發服務學習時數超過300小時的48名學生金質獎。（圖／中央大學提供）

中央大學今年有超過3500位畢業生，中大校友總會古鴻坤理事長強調畢業證書不只是一個證明，而是人生新階段的鑰匙，鼓勵畢業生記住在中大的美好時光。他特別提醒畢業生辦理校友證，加入校友會，強調「畢業不是散場」，畢業生永遠是中大人，而中大也以他們為榮！

桃園市長張善政談到隨著時代變遷，科技與專業知識快速迭代，校園所學雖無法支撐一輩子，但背後的思維訓練與能力培養，才是終身受用的核心。他以自身曾就讀土木工程為例，道路規劃等課程培養宏觀視野，結構技術則鍛鍊精準思維，這些學習歷程形塑他未來的發展基因。他也強調，畢業後縱然同窗各奔東西，亦可能因專業緣分在專案中重逢。無論走得多遠，師生情誼與同窗之誼都值得珍惜。

中央大學今年特別邀請傑出校友—環境部彭啟明部長返校勉勵畢業生，他提到自己從學士到博士學位皆在中大完成，特別感謝母校提倡「永續」辦學理念在他心中埋下的種子，奠定他在學術、事業和從政的基礎，幫助他勇於推動國家氣候政策與環境改革。他並引用當年自己擔任畢業生代表致詞的一句話，「只要你們給年輕人希望，年輕人絕對不會讓你們失望！」

畢業典禮也並頒發中央大學獨具特色的學習護照金質獎，受獎者為服務學習時數超過300小時的畢業生，今年共計48位學生受表揚。其中大氣科學系陶茂財總服務時數更高達1106小時，他結合科系專業背景，熱心參與公共事務，展現高度服務熱忱與責任感。