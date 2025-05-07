綠領人才需求飆速成長　環境部與中央大學簽署Mou共同培育

▲中央大學蕭述三校長(左)與環境部彭啟明部長(右)簽署合作備忘錄。（圖／中大提供）



記者楊淑媛／桃園報導

環境部長彭啟明7日回母校中央大學，擔任「永續中大系列論壇」講者，分享我國的氣候政策願景與行動方針；同時，針對綠領人才培育，和中央大學蕭述三校長共同簽署合作備忘錄。彭啟明表示，綠領人才需求飆速成長， 目前起薪中位數達4萬，6年增幅14%，籲更多青年朋友培養自己成為綠領人才。

為加速實現2050淨零排放目標，彭啟明部長除演講之外，並針對氣候變遷調適、淨零排放、資源循環、環境治理及污染預防等五大議題，和中大展開多面向合作，涵蓋科技研發、技術諮詢、學術交流及政策支援等實質內容。

▲彭啟明部長分享我國的氣候政策願景與行動方針。（圖／記者楊淑媛攝）

中央大學指出，本次合作亦將結合環境部推動之「淨零綠領人才培育聯盟」，共同設計課程模組、舉辦專題講座與實務訓練，強化理論與實務並重之綠領人才養成機制。

▲彭啟明部長強調，綠領人才需求飆速成長！（圖／中大提供）

彭啟明部長表示，面對氣候變遷帶來的多重挑戰，需跨部會、跨領域整合創新解方，學術界的研究成果與創新構想將是政策制定與實務應用的重要支柱。同時，建構綠色就業環境與具實務能力的綠領人才體系，是實現淨零轉型不可或缺的關鍵。中央大學於地球科學、環境工程及資訊技術等領域深耕已久，結合理論基礎與創新能量，必將成為環境部推動永續轉型的重要夥伴。

中央大學蕭述三校長指出，中央大學專注於永續發展的跨領域研究，低碳能源、新能源技術的開發已深耕數十年。在地球環境、智慧電網、氫能、碳捕存、淨零碳排技術等領域，都處於國內領先地位，為培養更多優秀人才，更成立全國首創的「永續與綠能科技研究學院」，每年培育上百位全球零碳新經濟時代人才。

▲▼推動淨零轉型，環境部與中央大學培育綠領人才。（圖／中大提供）

此外，中央大學也與師範大學、清華大學成立三校聯盟，成為「公私協力淨零綠領培育聯盟計畫」，成為環境部淨零綠領人才之北區培育中心，擁有強大的跨域整合能量，將以「科技實證」與「教育培育」為雙核心，推動深度節能，聚焦研究創新，致力於將研究成果實際應用於政策與產業，及社會整體的永續轉型，共同推動淨零未來。