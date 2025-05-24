元智2025畢業典禮　臻鼎科技沈慶芳董事長獲頒榮譽講座教授

▲元智大學校長廖慶榮頒榮譽講座教授予臻鼎科技沈慶芳董事長(左)。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學2025年畢業典禮於24日晚間，在校內五館前廣場隆重舉行。今年約2,400位大學部及碩博士學生畢業。典禮中特別頒發「榮譽講座教授」給臻鼎科技沈慶芳董事長，感謝5年來，集團投入3,000萬元資金支持研發計畫，並提供多項獎助學金以培育產業所需人才。。

元智大學表示，沈慶芳現任臻鼎科技集團董事長，憑藉卓越的領導能力與前瞻的經營視野，帶領公司連續八年穩居全球最大PCB企業之首，成為業界的典範。沈慶芳分享其豐富的人生經歷與深刻見解。他勉勵畢業生要珍惜健康，持續終身學習，並在職涯歷練中勇於迎接挑戰，磨練心性。

▲元智電機系畢業生仙洞田咲(左二)，即將於今年九月至熊本的台積電服務。（圖／元智提供）

他強調誠信與自律為立身之本，期許大家能團隊合作，廣結善緣，常懷感恩之心。他也鼓勵畢業生關注產業趨勢，掌握未來潮流，並提醒大家珍惜時光、活在當下，唯有熱愛工作、秉持長遠目標、不為眼前利益所動，必能踏實穩健地邁向成功。

▲元智國際學生181位畢業生齊聚一堂。（圖／元智提供）

元智大學校長廖慶榮表示，畢業生正站在人生新起點，在AI與變局交錯的時代，唯有「高度自律」才能脫穎而出。他提出三項修煉，首先是時間的修煉，懂得珍惜每分每秒，掌握生活節奏，朝著夢想穩健前行；其次是情緒的修煉，能在遭遇挫折時迅速站起來，保持正向思維與快速復原力；最後是學習的修煉，畢業並非學習的終點，而是主動追求新知、持續更新自我的開始。廖校長期勉畢業生帶著自律的精神，在不確定中堅定前行，走出精彩人生，也期許未來回饋社會與母校，成為照亮世界的力量。

外籍生畢業典禮於當天下午在有庠廳隆重舉行，來自30多個國家的181位畢業生齊聚一堂，迎接人生重要的里程碑。典禮吸引多位駐台外國使節出席，包括史瓦帝尼王國大使館、聖露西亞大使館、越南經濟文化辦事處、泰國貿易經濟辦事處等，展現元智國際化成果備受國際肯定。

其中，來自日本的電機系畢業生仙洞田咲，她即將於今年九月加入位於熊本的台積電擔任設備工程師，開啟她的科技職涯。仙洞田咲坦言，AI與機器人領域曾讓她感到遙不可及，但在元智大學的學習歷程徹底改變了她的想法。「元智讓我相信，自己也能做到，」她分享，除了專業課程，她還有機會選修交通大學、清華大學與中央大學教授聯合開設的衛星科技課程，以及由亞東紀念醫院教授授課的醫療AI課程，這些跨校、跨域的豐富資源，大大拓展她的視野與實務能力。