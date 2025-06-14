逢甲榕樹奪命！校內131喬木「還有5棵列管」　副校長：會重新評估

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中逢甲大學昨(13日)傍晚5時03分傳出一起死亡意外，校內一棵樹齡60年的老榕樹突然倒下，導致材料系碩一的吳姓男學生遭壓重傷，送醫搶救不治。今(14日)副校長唐國豪受訪表示，目前舊校區內共有131棵喬木，目前還有5棵列管，都在可控範圍內，事件發生後，校方也將會提高安全標準，重新評估列管樹木是否需要移除。

▲逢甲大學副校長唐國豪。（圖／記者白珈陽攝）

唐國豪表示，該棵倒下的老榕樹是在建校時種下的，對學校來說具有特別意義，針對校內的樹木，都有定期委外進行檢視、修枝調整，高度控制在3米內，而針對有疾病的樹木，每一季都會施藥一次，若發現嚴重疾病會主動剷除；今年2月份有做整理，當時就知道這棵榕樹有生病，但評估還在可控範圍內，所以僅先列管，未進一步處理。

關於該棵倒下的榕樹是否是褐根病所致？唐國豪說，褐根病的確認一是靠目測、二是要另外挖土培養真菌確認，該棵樹108年有檢測過，當時是呈現陰性反應，是近期看到表面出現異狀，懷疑可能有狀況，才會將它列管起來；該棵榕樹倒塌，後續校方會去了解原因，但目前無法下結論。

唐國豪指出，昨天事發後學校非常心痛，他也與校長開會到晚上10點，目前校方與家屬的共識，就是先將同學的後事辦好，再來談後續責任歸屬、賠償，學校也會先針對學生善後提供全額支持；而該棵榕樹將待檢察官採證完畢後，會再行移除。

此外，唐國豪說，舊校區內目前統計共有131棵喬木，尚有5棵列管，目前看來都還在可控範圍內，但如今發生意外，校方會將檢視標準拉高，期盼能再樹木的保育與師生安全間取得平衡；昨學校也緊急在列管的樹幹上做了緊急註記，讓學生不要靠近，避免發生危險。

▼校內目前還有5棵樹列管，校方昨已緊急在樹幹上做了註記，提醒師生注意。（圖／逢甲大學提供）