伊朗嗆「誰護以色列就打誰」　美警告：若攻擊美國將面臨嚴重後果

▲以色列發動攻擊，伊朗軍方防空系統2025年6月14日開火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗一名高階官員13日向CNN透露，伊朗將會加強對以色列的攻擊力道，並鎖定任何試圖保護以色列的國家的區域基地發動攻擊。美國國務院官員皮特（McCoy Pitt）則在聯合國安理會上表示，若伊朗攻擊美國公民、基地或是基礎設施，將面臨嚴重後果。

CNN、路透等報導，聯合國安理會針對以色列與伊朗之間的衝突召開緊急會議，皮特稱，以色列在對伊朗發動襲擊之前，就已先行告知美國。皮特提及5項重點如下：

1.以色列表示這些打擊是出於自衛的必要行動。

2.若伊朗鎖定美國公民、基地或基礎設施為目標，將面臨嚴重後果。

3.美國將持續尋求透過外交手段解決問題，確保伊朗永遠無法擁有核武，亦不會對地區穩定構成威脅。

4.伊朗領導層此時進行談判是明智之舉。

5.美國事先獲悉這起攻擊事件，但並未參與任何軍事行動。

皮特說，美國主權國家都有權自衛，以色列也不例外。他也重申國務卿盧比歐發出的警告，盧比歐先前表示，美國並未參與以色列所發動的攻擊行動，若伊朗對美國相關人員或資產進行報復，將對伊朗造成可怕後果。

不過伊朗一名高階官員13日向CNN表示，伊朗將會加強對以色列的攻擊力道，同時鎖定任何試圖保衛以色列的國家的區域基地，「依據國際法，伊朗保留對該政權採取果斷回應的權利。任何試圖為該政權對抗伊朗行動辯護的國家，其在區域內的基地和據點都將成為新的打擊目標」。

此前，美國和以色列消息人士透露，美國軍方曾協助攔截伊朗向以色列發射的飛彈。以色列消息稱，該區域內有其他多個國家支援以色列防空系統。