華府閱兵儀式14日登場！恰逢川普79歲生日　1991年以來最大規模

▲華府閱兵儀式將出動約150輛軍用車輛、6600名現役及退役軍人，以及50架軍機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國華府將於14日舉行閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年，預計將成為自1991年波灣戰爭結束以來，規模最大的一次閱兵典禮。當天活動不僅將展示美軍現代化武力，也恰逢美國總統川普（Donald Trump）79歲生日，他也將親自出席並發表演說。

這場閱兵將於華府憲法大道（Constitution Avenue）舉行，五角大廈透露，活動將出動約150輛軍用車輛、6600名現役及退役軍人，以及50架軍機，一同回顧美軍歷史發展，展現不同時期的代表性武力裝備。

▲美國華府14日將舉辦閱兵儀式，盛大慶祝陸軍建軍250週年。（圖／達志影像／美聯社）



根據《華盛頓郵報》報導，屆時包括M1A2艾布蘭戰車、UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機、AH-64阿帕契、CH-47契努克（Chinook）與海馬士多管火箭系統（HIMARS）等將悉數亮相，並安排大批軍人步行行進、直升機低空飛行演出。

除了閱兵外，華府國家廣場（National Mall）也將同步舉行紀念活動，包括音樂演出與晚間煙火秀。根據Axios引述五角大廈官員說法，閱兵當天還會有傘兵高空跳傘，並將一面美國國旗親手遞交給總統川普，作為象徵性的慶賀儀式。

▲華府14日將舉辦閱兵儀式。（圖／路透）



不過，這場軍事慶典也引發部分美國民眾反彈。

《華盛頓郵報》指出，全美各地預計將舉辦超過1600場名為「無王」（No Kings）的抗議活動，主軸在於反對將軍事展示作為政治宣傳工具。活動將遍及包括馬里蘭州與維吉尼亞州在內的多個州份，但不包括華府當地。主辦方強調，將以「草根運動的力量對比華府那場昂貴又背離美國精神的閱兵慶典」。

事實上，美國在和平時期舉行閱兵活動相當罕見。根據《今日美國報》報導，華府上一次大規模閱兵可追溯至1991年，當時為慶祝波灣戰爭勝利。在此之前，美國也曾於一戰與二戰結束後舉辦過類似儀式，但之後多半轉為較低調的紀念方式。