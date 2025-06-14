全美串連「無王日抗議」前夕　200名陸戰隊抵洛杉磯

▲約200名美國海軍陸戰隊員13日清晨進駐洛杉磯市中心。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯持續爆發反移民突襲的示威潮，抗爭已進入第7天，全美14日即將迎來「無王日」（No Kings）大規模抗議行動之際，約200名美國海軍陸戰隊員13日清晨悄悄進駐洛杉磯市中心，駐守聯邦大樓，令局勢進一步升溫。

示威起因於本月6日移民暨海關執法局（ICE）在洛杉磯多處展開突襲行動，大量拘捕非法移民，甚至連當地知名工會領袖伍爾達（David Huerta）也未能倖免，引爆街頭怒火。接連多日，上百名民眾湧入市中心表達不滿，抗議聲浪持續擴大。

面對不斷升溫的抗爭聲勢，美國總統川普上週末下令派遣2,000名國民兵駐守洛杉磯，隨後又再度增派2000人力。雖加州州長紐森（Gavin Newsom）強烈反對並向法院提出禁制令要求中止部署，聯邦上訴法院最終裁定川普在特定條件下可暫時保留對國民兵的調度權限。

▲白宮強調部署部隊僅為維護秩序。（圖／路透）



根據美媒報導，軍方13日清晨調遣約200名陸戰隊員進駐市中心的聯邦設施，強調此舉僅為保護政府建築安全，並不會介入逮捕或盤查等執法行動。軍方表示，這批部隊皆完成處理大規模群眾事件的任務訓練。

值得關注的是，全美串連的「無王日」抗議行動將於14日登場，規模涵蓋全美近2000個地點，預計數百萬人走上街頭，以抗議川普政府推行的移民政策與軍事部署。多個團體訴求「拒絕威權、反對獨裁」，強調這場運動是為了對抗政府以武力壓制異議聲音。

而川普本人則將於同日現身華府，出席為美國陸軍建軍250週年所舉辦的閱兵典禮，當天同時也是他79歲生日。對於外界批評其動用軍力是為擴權鋪路，川普回應指出，若沒有立即出手，洛杉磯恐早已「陷入毀滅」。

在洛杉磯連日抗議聲中，許多群眾怒批川普藉移民議題操弄權力、打壓異己，標語高喊「川普下台」、「我們不是你們的敵人」。

儘管白宮強調部署部隊僅為維護秩序，但民間對總統權力邊界的疑慮，已再度成為全美焦點。