陸在聯合國譴責以色列攻擊伊朗：立即停止一切軍事冒險行動

▲以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸常駐聯合國代表傅聰13日在安理會中東局勢緊急公開會上表示，中方譴責以色列侵犯伊朗主權、安全和領土完整的行為，敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動。

根據新華社報導，傅聰在發言時說，以色列13日凌晨對伊朗境內多處目標發動大規模襲擊，造成伊方核設施受損和人員傷亡。中方譴責以色列侵犯伊朗主權、安全和領土完整的行為，反對激化矛盾、擴大衝突，對以方有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。

他說，地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方利益。中方敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動，避免緊張事態進一步升級，呼籲有關各方遵守《聯合國憲章》和國際法，通過政治外交手段解決爭端，共同維護地區和平穩定。

傅聰指出，中方嚴重關切當前事態發展對伊朗核問題外交談判的消極影響。中方一貫致力於通過對話談判和平解決伊朗核問題，反對付諸武力和非法單邊制裁，反對武裝攻擊和平核設施。伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利應當得到充分尊重。

傅聰強調，一段時間以來，中東地區衝突延宕，地區局勢高度緊張。加沙地帶遭到長期進攻和圍困，200多萬民眾深陷前所未有的人道主義災難。國際社會應共同努力，推動加沙停火、地區局勢降溫，切實遏制衝突擴大蔓延。

傅聰還說，對以色列有重要影響的國家應切實發揮建設性作用。安理會應當用好《聯合國憲章》賦予的一切手段，確保安理會有關決議得到落實，為維護地區和平與安全發揮應有作用。