　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸在聯合國譴責以色列攻擊伊朗：立即停止一切軍事冒險行動

▲▼以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（圖／路透）

▲以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸常駐聯合國代表傅聰13日在安理會中東局勢緊急公開會上表示，中方譴責以色列侵犯伊朗主權、安全和領土完整的行為，敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動。

根據新華社報導，傅聰在發言時說，以色列13日凌晨對伊朗境內多處目標發動大規模襲擊，造成伊方核設施受損和人員傷亡。中方譴責以色列侵犯伊朗主權、安全和領土完整的行為，反對激化矛盾、擴大衝突，對以方有關行動可能帶來的嚴重後果深感擔憂。

▲▼以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（圖／路透）

他說，地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方利益。中方敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動，避免緊張事態進一步升級，呼籲有關各方遵守《聯合國憲章》和國際法，通過政治外交手段解決爭端，共同維護地區和平穩定。

傅聰指出，中方嚴重關切當前事態發展對伊朗核問題外交談判的消極影響。中方一貫致力於通過對話談判和平解決伊朗核問題，反對付諸武力和非法單邊制裁，反對武裝攻擊和平核設施。伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利應當得到充分尊重。

▲▼以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（圖／路透）

傅聰強調，一段時間以來，中東地區衝突延宕，地區局勢高度緊張。加沙地帶遭到長期進攻和圍困，200多萬民眾深陷前所未有的人道主義災難。國際社會應共同努力，推動加沙停火、地區局勢降溫，切實遏制衝突擴大蔓延。

傅聰還說，對以色列有重要影響的國家應切實發揮建設性作用。安理會應當用好《聯合國憲章》賦予的一切手段，確保安理會有關決議得到落實，為維護地區和平與安全發揮應有作用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中一中學生墜樓！　爬牆失足摔下
確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階
以軍襲伊朗78死！菁英死傷慘重　軍事領導層全殞命
快訊／逢甲校樹壓死學生　現場鮮花、卡片悼念
車子發不動！表妹舔引擎「是甜的」怒報警　表哥慘了
逼車挑釁1分鐘！下秒自撞護欄　32歲賓士女身分曝光
台中現實版《寄生上流》　隔壁偷挖洞！鄰居客廳變他房間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拒對岸參加兩岸旅展！陸委會：民眾赴陸旅遊風險升高

陸在聯合國譴責以色列攻擊伊朗：立即停止一切軍事冒險行動

宏泰58貨輪陸籍船長遭判刑3年　國台辦斥「政治操弄」

傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活

憂「以伊衝突」帶來嚴重後果　陸外交部：反對激化矛盾、擴大衝突

印度空難294死！習近平向印度與英國領導人致慰問電

印度空難「A11」是生還幸運座位？　陸專家：奇蹟與僥倖

陸提醒在以公民：防範導彈、火箭彈、無人機各類襲擊

全紅嬋新家別墅屢暫停施工　家人求粉絲網紅們「放過」別再來圍觀

揭發貪污！陸28歲實習醫離奇死　醫院曾轉40萬疑「封口費」證據

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

拒對岸參加兩岸旅展！陸委會：民眾赴陸旅遊風險升高

陸在聯合國譴責以色列攻擊伊朗：立即停止一切軍事冒險行動

宏泰58貨輪陸籍船長遭判刑3年　國台辦斥「政治操弄」

傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活

憂「以伊衝突」帶來嚴重後果　陸外交部：反對激化矛盾、擴大衝突

印度空難294死！習近平向印度與英國領導人致慰問電

印度空難「A11」是生還幸運座位？　陸專家：奇蹟與僥倖

陸提醒在以公民：防範導彈、火箭彈、無人機各類襲擊

全紅嬋新家別墅屢暫停施工　家人求粉絲網紅們「放過」別再來圍觀

揭發貪污！陸28歲實習醫離奇死　醫院曾轉40萬疑「封口費」證據

選秀候補？桃園強打廖宥霖敲安滑倒一拐一拐跑上壘　檢查結果出爐

暑假出示學生證吃Buffet打7折　4人以上同行吃火鍋全桌88折

入籍大陸還收到兵單　陸委會：避免役男逃兵「維護服役公平性」

基隆安樂某社區驚傳墜樓　男19F掉落躺中庭慘死

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

免費大腸癌篩檢擴大「已87萬人受檢」　早期發現存活率逾9成

台中一中驚傳學生墜樓！上廁所被鎖爬牆脫困　2樓摔下骨折

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

伊朗「擊落2架」以色列F-35戰鬥機　俘虜女飛行員！殘骸照曝光

謝金河：好的經營者像一座燈塔　向台股卓越經營者致敬

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

大陸熱門新聞

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

張立齊撤銷身分還有一關鍵　陸委會：沾沾自喜

中國變「酷」了！ 陸外交部：任何力量阻擋不了對美好事物追求和嚮往

網傳印度空難「A11」是生還幸運座位　

宏泰58貨輪陸籍船長遭判刑3年　國台辦斥「政治操弄」

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

全紅嬋新家別墅屢暫停施工 家人求粉絲網紅們「放過」別再來圍觀

陸22歲男「泡麵配薯片」 連三個月每天拉5次...醫嘆「需終身服藥」

傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活

陸在聯合國譴責以色列攻擊伊朗

憂「以伊衝突」帶來嚴重後果　陸外交部回應

陸22歲男騎車自摔以為沒事　7天後過世

揭發貪污！陸28歲實習醫離奇身亡

天價Labubu前藏家發聲「5年前2隻10萬人民幣」　 1年後30萬脫手

更多熱門

相關新聞

快訊／伊朗首都機場傳爆炸　畫面曝

快訊／伊朗首都機場傳爆炸　畫面曝

伊朗首都德黑蘭14日凌晨接連傳出多起爆炸聲，當地媒體與外電指出，位於市區西部的梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad Airport）附近傳出劇烈爆炸與火警，現場濃煙密布、火勢驚人，目前爆炸原因尚未釐清。

以色列「木馬屠城」奇襲　伊朗高層遭團滅

以色列「木馬屠城」奇襲　伊朗高層遭團滅

川普早知以要打伊朗　各國反應一次看

川普早知以要打伊朗　各國反應一次看

即／伊朗退出核談判

即／伊朗退出核談判

關鍵字：

以色列伊朗聯合國

讀者迴響

熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

以色列宣布「關閉全球使館」

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

快訊／伊朗第四波反擊以色列　耶路撒冷傳爆炸

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

花嶼國小附幼僅一人畢業！抱走24件獎品

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面