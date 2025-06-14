不要讓仇恨政治風氣在桃園生根！　萬美玲籲投「不同意罷免」

▲國民黨立委萬美玲問政說明會。（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對綠營大罷免，國民黨立委萬美玲13日晚間在桃園區陽明活動中心舉辦問政說明會，吸引逾500位民眾參與。萬美玲向市民細數政績，強調未辜負12萬選民託付，始終堅持監督政府、爭取建設，「民主應是少數服從多數，但現在的大罷免，卻是少數幹掉多數，是對其12萬選民意志的踐踏！籲請支持者：「一定出來投、不同意罷免」。」

此次問政說明，桃園市長張善政、立委謝龍介、立委吳宗憲，以及桃園市議員詹江村、市議員陳美梅、前桃園市代表會主席游財登到場助講。簡士強里長、牛阡源里長、謝春杉里長、李瑞航里長、林于翔里長、鄭西元里長、李珮瑜里長、顏秀錦里長等地方人士力挺出席。

萬美玲表示，去年她在桃園區獲12萬名選民的肯定，也以具體政績回應鄉親託付，連兩屆都獲國會評鑑「全院及教育委員會雙料優質立委」，但罷免竟以抹紅她為共匪，這麼廉價的理由，令人啼笑皆非。

萬美玲也嚴正指出，台灣原本最美的風景是人，應該是充滿愛與包容、溫暖與祥和的社會。但現在因為仇恨式的大罷免，讓社會撕裂、對立升高，甚至出現校園裡的衝突與霸凌，這樣的風氣不能再蔓延下去。我們要用不同意罷免遏止這種歪風，守護台灣真正的價值。

▲國民黨立委萬美玲問政說明會。（圖／萬美玲服務處提供）

市長張善政也到場聲援表示，萬美玲委員是為桃園市政努力爭取中央教育經費預算的第一名立委，一直以來全力配合市政推動，是一百分的立委。這樣認真做事、全力配合地方建設的立委，怎麼可以被罷免？市政要順利推動，不能沒有萬美玲！

立委謝龍介也強調，萬美玲沒做錯事，卻被莫名其妙發動罷免，為什麼？因為賴清德政府不想被監督！謝龍介直言，這場罷免根本是執政黨的報復政治，呼籲鄉親不要被操弄、不要沈默。

▲萬美玲向市民細數政績，強調未辜負12萬選民託付。（圖／萬美玲服務處提供）

同為桃園子弟的立委吳宗憲表示，萬美玲是非常專業、理性的教育立委，不分藍綠推動政策、關注教育法案，如此問政認真卻遭罷免，顯見執政黨推動罷免毫無正當理由，只為報復異己！

桃園市議員詹江村也指出，萬美玲在立法院努力阻止SRF垃圾燃燒發電進駐桃園，捍衛我們的空氣品質，反對戴奧辛污染。這樣站在桃園人這邊的立委，竟要罷免？這就像罷免桃園人的肺！實在太可惡！

萬美玲再次呼籲，罷免我就是罷免去年投票支持我的12萬桃園鄉親，我們不能讓仇恨政治風氣在桃園生根！鄉親一定要出來投票，用選票表達「不同意罷免」，守護台灣民主最根本的價值。