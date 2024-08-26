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國際扶輪3502區「祖父母節」祖孫秀　喚各界重視親情孝道

▲國際扶輪3502區祖孫秀，喚各界重視親情孝道

▲桃園航空扶輪社社長宋惠君和孫女牽手走秀，令社友好羨慕。（圖／許文馨提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高齡少子化，加上許多年輕人不婚不生，使許多人想當阿公阿嬤都難！國際扶輪3502區八德陽德等多家扶輪社，串聯在地知名婚紗業者，日前慶2024「祖父母節」於桃園區舉辦祖孫兩代、三代素人模特禮服秀；看到年輕的扶輪社友牽著孫子妝水水走秀，溫馨畫面，令出席活動的扶輪社友好羨慕。

▲國際扶輪3502區祖孫秀，喚各界重視親情孝道

▲藝術家林千鈴(右三)說，穿上美美的禮服，每個女人都可以成為自己的女主角。（圖／許文馨提供）

國際扶輪3502區的前身3500區總監涂百洲是桃園知名婦產科醫師，他說，教育部為倡導家庭世代互動共學，喚起各界對於親情、孝道及敬老尊賢倫理道德的重視，訂定每年8月的第4個星期日為「祖父母節」，希望大家重視祖孫情的經營；而今年的祖父母節是8月25日，在節日前夕舉辦祖孫秀，別具意義。

▲國際扶輪3502區祖孫秀，喚各界重視親情孝道

▲出席祖孫秀活動，立委萬美玲公開為適婚的長子徵女友，希望早日能當婆婆。（圖／許文馨提供）

涂百洲並問出席多數年逾半百的扶輪社員，當阿公阿嬤的請舉手？只見出席活動的300多名扶輪社員，僅約一成左右舉手！而出席活動的立委萬美玲則表示「冒著恐會被兒子責怪」的心情，公開為適婚的長子徵女友，希望早日能當婆婆。

▲國際扶輪3502區祖孫秀，喚各界重視親情孝道

曾擔任3500區總監的藝術家林千鈴則說，這次走秀的禮服包括：輕奢華系列禮服、馬卡龍系列禮服、經典白紗系列等禮服，都是由桃園知名婚紗業者晶綻囍事總經理、也是八德陽德扶輪社前社長許文馨設計。其中，馬卡龍禮服帶給我們青春、輕盈、浪漫和時尚的新的視覺，穿上美美的禮服，每個女人都可以成為自己的女主角，並有非凡演出。

▲國際扶輪3502區祖孫秀，喚各界重視親情孝道

▲素人模特禮服秀。（圖／許文馨提供）

國際扶輪3502區前總監楊肅欣夫人胡碧珊和現任總監陳清榮，則肯定祖孫兩代、三代素人模特禮服秀，和家人同台演出，是幸福美好的回憶！

許文馨總經理表示，這次別具意義的祖孫情和國際素人Modell禮服走秀活動，吸引包括：立委萬美玲、3500區歷任總監涂百洲、林千鈴、林黃彰以及3502區前總監楊肅欣夫人胡碧珊、現任總監陳清榮及夫人徐白錦、即將接任下屆總監的張玉斌董事長和夫人呂莉萍出席活動，顯示扶輪人對於親情、孝道及敬老尊賢倫理道德的重視。

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