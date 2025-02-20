陸「暨南、華僑大學」直隸統戰部　我教育部下令：禁止交流合作

▲為避免學生遭統戰，鄭英耀表示，禁止我國大學與隸屬於中國統戰部的大學就讀。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長鄭英耀今（20日）指出，考量中國華僑大學及廣州暨南大學被中國統戰部直接管轄，基於國家安全及保護我國青少年，教育部將禁止我國公私立大學和這兩校交流合作，並禁止我國高中職鼓勵學生前往就讀，學校如不配合將扣減獎補助款，未來也會前往學校宣導。

根據《自由時報》報導，國安情資掌握，中國華僑大學和廣州暨南大學被中國統戰部直接管轄，目前各有約600名和1500名台灣高中職畢業生就讀，為保護我國青少年免於被統戰，教育部全面禁止我國公私立大學和這兩校交流合作，並禁止我國高中職校方鼓勵或配合代辦協助學生前往就讀，學校如不配合將扣減獎補助款。

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114年全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學一連舉行兩天。對於全面禁止我國公私立大學和華僑大學及廣州暨南大學交流合作一事，鄭英耀表示，學生到不同地方學習原本是好事，但進入中國統戰部直接管轄的大學就讀，帶有非關教育之特定目的，基於國家安全及保護我國青少年，教育部將禁止我國學校與該兩校交流合作。

鄭英耀進一步指出，從今天起，教育部會全面禁止我國公私立大學和中國統戰部直接管轄的學校進行交流合作，並禁止我國高中職校方鼓勵或配合代辦協助學生前往就讀，學校如不配合將扣減獎補助款，除了華僑大學及廣州暨南大學，還包括北京華文學院，教育部未來也會前往各高中職宣導。

至於目前已經就讀該校的學生，鄭英耀表示，學歷將不會承認，教育部也會提供相關救濟管道，細節之後會說明。

據了解，國內則有不少政治人物曾就讀廣州暨南大學，包括立委傅崐萁、萬美玲，台東縣議會副議長林琮翰、台北漁產公司董事長鄭世維等人，上述都是國民黨籍。另還包括曾與郭台銘搭檔競選正副總統的藝人賴佩霞。