張善政喊桃園6藍委不能被罷免！　罷團發聲明籲「當家不鬧事」

▲桃園市長張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰階段，民團於各地發起罷免連署，桃園市國民黨的6位立委更都已達標一階門檻。桃園市長張善政3日則喊話，這6位立委表現傑出，千萬不能罷免，以後找不到更好的。對此，「光復桃園六區全罷」發出聲明指出，他們堅決反對，無視人民聲浪，將罷免仇恨化、工具化，進一步內耗，損害台灣民主發展，呼籲張善政市長秉持行政中立、「當家不鬧事」原則，尊重人民參與罷免的基本權利，身位當家市府實在毫無理由干預。

張善政3日受訪表示，民進黨推動大罷免，但桃園6位立委不管在協助市府協調中央政策上，或爭取經費都不遺餘力，表現非常傑出，所以未來在罷免過程裡，市政府會幫忙，充分把他們協助的政績表現出來，讓桃園市民感覺到，這6位立委都是非常難得，千萬不能罷免，罷免以後找不到更好的。

▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）

對此，「光復桃園六區全罷」發出聲明，罷團表示，張善政市長聲稱「市政府會全力協助反制罷免行動」、「千萬不能罷免，罷免後找不到更好的」；國民黨立委牛煦庭也於節目說「桃園市府在做作戰準備」、「這六個一個都不會少」。以上離譜至極的言論，透露桃園市府想藉由公權力手段保住國民黨明顯不適任的桃園六席立委。

罷團指出，他們團隊堅決反對，第一「市府利用公權力干預人民行動，破壞憲法賦予的罷免權」、第二「以各項行政、媒體宣傳和資源調配，支持特定黨團立委，企圖藉由全力協助阻礙民眾對不稱職公職人員進行罷免」、第三「無視人民聲浪，將罷免問題仇恨化、工具化，進一步內耗，損害台灣民主發展」。

罷團呼籲，張善政市長秉持行政中立、「當家不鬧事」的原則，尊重人民參與罷免的基本權利。民主政治應建立在民意表達的基礎上，尤其人民團體是依法行使罷免權，從頭到尾沒有仇恨，只有真實提出桃園六名立委的不適任原因，身位當家政府的桃園市府實在毫無理由干預。

罷團強調，請張善政市長與桃園六位立委尊重貴黨朱立倫主席所言「拿出智慧來以德服人，不要以力服人，用智慧讓台灣恢復安居樂業，用智慧讓台灣恢復一個善良、充滿愛、充滿人性的社會」。

最後，罷團說，只有真正落實對等與透明的罷免程序，才能讓台灣民眾的聲音被尊重，也才能促使公共政策日臻完善。

▼「光復桃園六區全罷」聯合聲明。（圖／翻攝自Facebook／桃園罷牛淘汰牛氓－罷免牛煦庭）