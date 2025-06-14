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北市衛生戶政資訊未即時更新　女兒亡故媽媽竟收簡訊提醒打疫苗

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員黃瀞瑩日前接獲陳情，台北市疫苗接種簡訊系統未隨戶政更新資訊，有民眾的寶貝女兒不幸離世，沒想到連續2個月接獲施打疫苗的簡訊通知，觸動家長哀慟之情，要求相關單位立即改善。對此，衛生局回應，將把醫療資訊、戶政系統介接資料的時間差縮短為2天，以避免誤發簡訊的憾事再發生。

黃瀞瑩日前接獲民眾陳情，指寶貝女兒不幸離世，但連續在4、5月時接獲衛生局發送的疫苗接種簡訊。陳情人說，能理解公務員們公事繁忙難免疏漏，但第一次收到即反映，沒想到後續又衛生局發送的簡訊，導致家屬在哀慟之際再度承受情緒衝擊。

經黃瀞瑩瞭解後，發現市府該類簡訊來源主要包括兩類系統，首先是「嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統」，為家長主動訂閱的提醒服務，系統會在幼兒應接種疫苗前一週定期發送簡訊，如未主動取消訂閱會持續發送。第二則是「腸病毒疫苗關懷簡訊通知名單」，由衛生局比對「兒童醫療補助系統」及「全國性預防接種資訊管理系統」後產出接種對象名單。

目前行政流程中，死亡戶籍異動雖應於事實發生後30日內辦理，民政局於每月5日更新戶籍資料至「政府機關系統交換平台」，衛生局所使用的「兒童醫療補助系統」則須至次月1日進行介接更新，致使死亡資訊無法即時反映，期間若無人工介入，疫苗通知會持續發送，形成約1到2個月的作業空窗。

黃瀞瑩說，雖衛生局表示已輔導12區健康服務中心接獲民眾反映時，可即時通報辦理更正，但作業節點更新日分歧所導致的時間差，仍具制度性風險，對處於哀慟中的家屬而言，形同無形的二次傷害。

黃瀞瑩要求衛生局與民政局應同步更新資料，縮短資訊落差；同時，應設置通知暫緩機制，避免資料尚未更新即發送簡訊；縮短各區健康服務中心接獲反映後的即時通報與終止流程時間，提高應變效率。

對此，衛生局回應，該局提供出生滿2個月至未滿6歲，且具有第二類台北市兒童醫療補助資格之幼兒，全額補助第1-3劑「腸病毒71型疫苗」，並利用簡訊提醒幼兒家長。由於戶籍資料更新與系統介接存在時間差，衛生局將「兒童醫療補助系統」與「政府資料交換平台」介接戶籍資料的時間差縮短為2天，以避免誤發簡訊的憾事再發生。

衛生局指出，設籍北市家長有註冊北市衛生局建置的「嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統」，家長完成系統註冊並登錄幼兒基本資料，即可在幼兒預計接種日前7日接獲系統自動寄發的簡訊或電子郵件通知。

衛生局表示，如果因故不希望再收到疫苗簡訊通知，可向居住地之轄區健康服務中心反映，即可取消訂閱。

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