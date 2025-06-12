中壢某科技大廠「團膳有蛆」畫面曝　衛生局調查製程揪3缺失

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

一名網友在Threads爆料，桃園一間科技大廠移工吃團膳時，愣見炸物外皮有一條蛆在蠕動，影片曝光後，引發網友直呼「炸完還有蛆，有點誇張...衛生局要查一下」。事後，公司人資發出公告，暫停與供應商合作，也調查每一個製作環節；而衛生局回應，前往現場查核配膳等作業程序，將函請所轄衛生局調查製程，另有3項缺失已要求限期改善。

▲炸物麵衣上有一條蛆狂蠕動。（圖／edhywbj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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一名網友在Threads爆料，日月光中壢廠團膳有食安疑慮，外籍移工在6月3日用餐時，赫見炸物麵衣上竟出現「蠕動噁蛆」，當下讓人看了倒胃口，原PO並稱「這也不是第一次了...做再爛也換不掉的團膳！」

▲衛生局前往現場查核配膳等作業程序，查核現場未見蒼蠅等病媒，因原料來自外縣市，將函請所轄衛生局調查製程。 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事後，原PO也曝後續，人力資源處回應，第一時間立即將有疑慮的食材進行退貨，並暫停與具風險的供應商合作，同步從「進料、檢驗、儲存、烹煮、運送、配膳」每一道流程進行確認，環境也全面消毒並落實稽核檢查。

衛生局指出，於10日接獲陳情，11日派員前往現場查核配膳等作業程序，查核現場未見蒼蠅等病媒，因原料來自外縣市，將函請所轄衛生局調查製程。另查獲防蟲簾不足、地面積水及保溫櫃不潔等缺失，已要求限期改善，複查不符將依食安法第44條裁罰6萬元以上、2億元以下。現場抽驗1件原料送驗，將視結果辦理。