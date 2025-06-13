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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不喜歡館長「又不得不談」　許甫：綠營快憋出內傷

汪小菲、館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長造訪上海，與汪小菲同框。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者陳家祥／台北報導

「館長」陳之漢前往中國上海展開為期6天的行程，過程中以他個人視角的所見所聞、各種發言，在台灣都掀起熱烈討論。民眾黨副秘書長許甫今（13日）說，「不喜歡館長，又不得不談館長，這是綠營從上到下目前窘境的最佳寫照」，因為不談就沒收視，不能不罵、但更不能不蹭，恐怕綠營名嘴跟製作單位，都快憋出內傷了。

「不喜歡館長，又不得不談館長，這是綠營從上到下目前窘境的最佳寫照。」民眾黨副秘書長許甫表示，最近館長去了趟中國，整個台灣彷彿被一股「惡名昭彰颱風」掃過，不只是粉絲天天追直播，就連那些平常把他當仇人的政論節目，也開始「被迫健身」，彷彿一邊做伏地挺身、一邊咬牙說「我才不屑館長啦」。甚至出現了造謠幹事長吳思瑤也跟風，在國會殿堂「東施效顰」，只是不但難笑還尷尬到爆。

許甫說，最有趣的是那些親綠政論節目，平常罵館長罵得比深蹲還有力，這幾天卻個個轉型成了「館學研究中心」，分析他去上海講了什麼話，吃了什麼菜，遇上路人甲乙丙丁都要解析個半小時，真是⋯辛苦了。

許甫指出，這現象，用傳播學來看很有意思。首先是館長的議題設定（Agenda Setting），把自己當成陳姥姥逛大觀園，觀眾想看的不見得是上海風光，而是初次造訪的館長對於遭遇的一切人事物，有什麼「不預期」的反應。就這樣低則數萬，高到破台灣同上紀錄的40多萬人，看著他吃飯、走路、拍照、喇賽。

「再討厭館長的政論，不想談也得談，因為整個媒體都在談，不談你就沒觀眾沒收視。」許甫接著說，因為從眾效應（Conformity Effect），整個社群風向都在看直播，不追就跟不上。一邊說「館長怎麼可以去中國」，一邊希望流量能搭著飆起來；一邊罵他是紅色代理人，一邊在字裡行間拚命找下一集的開頭。

許甫說，當館長被趕被擋被質問就說出包丟臉，當一切順利熱鬧時就是SET好的樣板。「你可以不喜歡館長，但你沒辦法不談館長」，不能不罵，但更不能不蹭，恐怕綠營名嘴跟製作單位，都快憋出內傷了，「綠色的夥伴們辛苦了，保重身體，館長快回來了，綠媒可以繼續談也已經談到吐的大罷免大成功了」。

▲▼台灣民眾黨副秘書長許甫出席海選決選現場完備大選戰隊。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

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