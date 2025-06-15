快訊／館長回來了！機場湧支持者接機　歷史哥：青鳥好膽麥走

▲館長返台。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢15日結束6天中國行返台，機場現場不僅湧入支持民眾，也有藍營意見領袖現身聲援。時事評論員「歷史哥」李易修也到場接機，並受訪表示，此行其實是他協助牽線、促成館長與對岸網紅接洽的安排，並痛批外界對館長的質疑「完全是鬼扯蛋」。

歷史哥受訪透露，早在館長出發前，曾詢問他是否認識在中國的大型網紅能協助接待，因此他推薦了自己的朋友王驍，對方不僅是知名網紅，同時也是大陸國民黨民主委員會成員，具備合法拍攝條件與人脈，讓館長此行得以順利進行多場直播，「如果沒有王驍幫忙，館長根本無法拍攝，因為對岸拍攝必須申請。」

▲館長支持者在機場接機。

針對外界指控館長此行有「特權」、「收錢」，歷史哥嚴正反駁，表示「那王驍幹嘛從早跑到晚？又沒拿錢也沒直播」，直指整個安排純屬友情幫忙。他並透露，館長在搭高鐵時甚至因票務問題被請讓座，根本看不出有任何特殊待遇，反而是在台灣回來後面臨鋪天蓋地的攻擊。

歷史哥此行到機場除接機，也坦言是為「保護館長」。他表示接獲訊息，有所謂的青鳥計劃製造現場衝突，「青鳥好膽麥走，不然你就乖乖躲在網路上」，更直言這些人會試圖營造「館長在大陸被招待、在台灣被暴力對待」的錯誤印象，扭曲館長此行的善意。

歷史哥也批評，綠營多名人士過度操作，「民進黨滿清十大酷刑一定會出現」，甚至點名立委吳思瑤「羞辱館長」，完全無視館長既非黨職也非公職。歷史哥感嘆，「館長只是說話質樸一點，就成了被圍剿的對象。」他自嘲「讀兩年書」，專門來對付這些「讀書人做壞事」的傢伙。