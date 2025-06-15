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館長又被突襲「是哪國人」秒尬笑！回車上暴怒全說了　

▲▼ 。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT）

▲館長又被突襲逼問「是哪國人」。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT）

網搜小組／劉維榛報導

「館長」陳之漢上海之旅，不斷讚嘆對岸的進步，也收起以往暴躁脾氣聊兩岸。然而13日又有路人突襲現場逼他表態「是哪國人？」當下館長笑而不語，但他回到車上後不忍了，砲轟當下其實很想罵髒話，「你打我一拳，我會打死你，我是十倍奉還」，無奈他正處在大陸，只能忍耐「不然這鍋粥就不用喝了。」

館長13日前往上海某高級餐廳，親自體驗古裝宮廷沉浸式晚宴，用完餐與粉絲拍照時，忽然一位男子闖入，隨後遭工作人員阻擋，然而男子似乎不甘心逼問，「我剛問的問題，你還沒回答我耶！」

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館長轉身回應「蛤？」男子追問「你是哪個國家？你是誰？」館長當下一臉尷尬微笑，接著搖頭看向另一側，繼續與其他粉絲一起拍照互動聊天，鬧事男子則被工作人員架離鏡頭前。

事後，館長回到車上，先是誇讚這次古裝晚宴用餐「有打動到我」，不料吃完一出門「（心情）就毀了...X的！」對於男子突襲鬧事，館長坦言，當下非常想罵髒話，但他忍住了。

館長說，他個性雖然暴躁，但懂得以德報德、以怨報怨，「你打我一拳，我會打死你，我是十倍奉還！」無奈他身處當地，感嘆只能忍耐，「不然這鍋粥就不用喝了。」

該段影片引發PTT網友開酸，「在台灣就超敢講」、「又原地尬笑了，笑死」、「結果又回到車上才敢輕噴一下？這劇本完全重複兩次，有點不好笑了，只剩滿滿的可悲感」、「第二次機會碰上了，還不敢當面嗆」、「路上不敢吭聲，只能躲車上取暖」。

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