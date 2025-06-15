陸委會要館長「久住大陸」　林祖嘉力挺：讓人看到真實的大陸

▲國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

台灣網紅「館長」陳之漢近日訪問大陸，頻頻誇讚大陸進步繁榮，陸委會建議他「久住大陸」就知道真正的大陸是什麼樣子。對此，國民黨大陸事務部主任林祖嘉力挺館長，認為陸委會的長住說「也是笑話」，他支持館長這類的交流，可以讓很多人看到真實的大陸是什麼樣子。

林祖嘉代表國民黨出席本屆海峽論壇，他在今（15）日下午舉行的「海峽青年論壇」場邊接受媒體採訪時，作上述表示。

對於兩岸青年交流，林祖嘉強調「很重要」，他說，國民黨執政時期推動兩岸學生交流交往，當時一年最多有4萬多陸生到台灣，他自己在學校裡面教書，很多大陸學生對台灣的感覺很好，台灣學生也很樂意跟大陸學生交流，「我覺得年輕人是最沒有負擔的，也沒有包袱的」。

林祖嘉強調，兩岸學生的交流對兩岸的長遠發展很有幫助，所以兩岸青年的交流絕對有必要，他今天也特別來參加海峽青年論壇，希望對於未來兩岸的青年交流會有一些幫助。

談及推動未來兩岸青年交流，林祖嘉建議，應該多鼓勵兩岸的學術交流、老師交流、學生交流，例如前總統馬英九這一次率「大九學堂」學生赴陸。林祖嘉提到，台灣有許多基金會都從事兩岸交流與青年交流，政府在鼓勵學生交流方面也應該多琢磨一點。

▲館長近日訪問大陸。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

對於兩岸學術交流，林祖嘉指出，我們是一個自由民主的國家，學術交流應該也不會牽扯到太多的政治或意識形態，現在很多公立大學的教授都不太願意過來（大陸），「我們覺得是很可惜」。

他續指，學術交流可以讓彼此之間的學術觀點做更多的交流，但是政府這樣禁止交流，對兩岸的發展長遠來講也是不利的。

另外，陸委會建議網紅「館長」陳之漢可以久住大陸，以了解大陸生活的真實樣態。林祖嘉認為，各種形式的交流都是好的，最主要是讓大家可以更清楚彼此在做什麼事情。

林祖嘉憂心，現在因為大家不交流，很多事情彼此都不知道，然後就有一些網路上的錯誤訊息。他說，館長的粉絲很多，所以他過來可以讓很多人看到真實的大陸是什麼樣子。

林祖嘉接著說，賴政府讓他長住大陸，「我覺得這也是笑話」，不過他覺得類似這種交流多一點，「我絕對支持，我覺得是好的」。