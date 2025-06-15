館長中國行落幕喊「沒拿半毛錢」！盼兩岸多接觸：永遠打不起來

▲館長結束6天5夜的中國上海之行。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT，下同）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢今（15日）結束為期6天5夜的中國上海之行返台，他以「和平大使」自居，認為此次訪陸「非常成功」。面對外界批評他「捧中貶台」、「政治作秀」，館長多次澄清自己從未貶低台灣，也沒有接受任何金錢利益，強調，「我真的沒有拿半毛錢，全程都是花自己的錢。」

此次行程由館長自費出資，並全程以直播方式公開，途經外灘、城隍廟、四行倉庫紀念館等地。他表示，此行讓他對中國的基礎建設、生活水準、環境整潔及公共服務有了全新認識，並坦言過去因資訊來源有限，對中國抱有不少負面印象，如今認知已有極大改變，「以前我認為大陸水深火熱，現在發現那完全是民進黨的謊言。」

對於外界質疑行程是「安排好的秀」，館長強調直播過程真實透明，許多爭議只是遭到斷章取義、刻意誤導。他舉例指出，包括參觀垃圾分類、體驗宮廷宴換裝、在高鐵直播等都被扭曲報導為「擁有特權」或「演戲」。他反駁道，「我是台灣人，怎麼會貶低台灣？我只是來看看，讓自己也有反思的機會。」

館長也表示，雖然這次並未有機會洽談任何商業合作，但不否認未來若有機會，會考慮到中國「賺錢做生意」，強調這是任何經營者都會希望的事。不過他也坦言，返台後恐面臨嚴峻挑戰，甚至可能遭抵制、影響事業，「也許再也不能來，也許我不敢來，生意被抵制到倒，我也沒錢來。」

對兩岸關係，館長呼籲雙方人民多接觸、多了解，以減少誤解與仇恨，「講一樣語言、過一樣節日、吃一樣料理，卻要拿刀互砍，這不是很奇怪嗎？」他表示，希望能透過這次行程傳遞更多理解與和平的訊息，「人民如果越來越好，永遠打不起來。」