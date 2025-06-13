以色列空襲「川普事前知情」！密切監控伊朗報復　美軍高度戒備

▲以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列官員表示，該國13日凌晨發動「崛起之獅」（Rising Lion）行動，打擊伊朗軍事及核設施之前，曾經通知華府。美國總統川普也坦言事前知情，但強調美國並未軍事參與，他正在觀察是否會有報復行動，美國中央司令部（CENTCOM）也處於高度戒備狀態，如果伊朗採取報復行動，美國將捍衛自己與以色列。

一位匿名官員告訴《以色列公共廣播公司》（Kan），以色列在伊朗問題上與華府充分協調，在打擊伊朗目標之前，也曾經通知美國。他宣稱，最近關於以美分歧的說法是不實報導，但沒有被官方否認，是混淆伊朗的一部分媒體策略。

此前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）才強調，以色列的攻擊是單方面的，「我們沒有參與針對伊朗的襲擊，我們的優先要務是保護該地區的美軍」，警告伊朗切勿鎖定美國利益或人員。

不過，川普接受《福斯新聞》主播拜爾（Bret Baier）採訪時坦言，他事前就知道這些空襲，這一切並不令人意外。但是，美國並未軍事參與，也希望伊朗重返談判桌，「伊朗不能擁有核彈，而我們希望回到談判桌上。我們拭目以待，領導層之中有很多人不會回來了」，意指那些被以色列擊殺的伊朗領袖。

▲川普坦言事前知情以色列空襲。（圖／路透）



川普也警告，如果德黑蘭採取報復行動，美國也將捍衛自己與以色列，中央司令部正處於高度戒備狀態。官員也證實，最近幾周，美國補充了以色列防空系統「鐵穹」（Iron Dome）的攔截飛彈。

不過，伊朗外交部表示，美國作為以色列的主要支持者，要對「以色列冒險主義」的後果負責。該部在聲明中指出，以色列的攻擊「讓全球安全面臨前所未有的威脅」，呼籲國際社會加以譴責。

《衛報》指出，針對伊朗問題及加薩戰爭，川普與以色列總理納坦亞胡的分歧日益擴大。2人於9日進行了會談，川普曾對記者透露，主要議題正是伊朗。川普政府試圖讓美國與以色列對伊朗的攻擊保持距離，是因為這可能讓華府與德黑蘭達成核協議的努力更加複雜化。