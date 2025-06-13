雨彈狂炸彰化恐怖畫面曝　水淹到小腿！馬路慘成泥水黃河

記者唐詠絮／彰化報導

受西南風影響，中央氣象署（13日）針對西南部發佈大雨特報，彰化地區自昨夜起持續降雨，部分區域已出現明顯積水，其中大村鄉山腳路部分路段水淹達成人腳踝至小腿高度，土石沖出一道長黃泥流，車輛經過時水花四濺，影響通行安全。

▲彰化大村山腳路淹成黃泥道。（圖／民眾提供）

▲彰化大村山腳路淹水，車經過濺起大水花。（圖／民眾提供）

彰化縣多處低窪地區因連夜降雨導致出現積水，尤其大村鄉山腳路因排水不及，部分路段已達半淹水狀態，汽車行經時也特別減速，避免水花噴濺影響其他用路人。當地居民表示，該路段每逢大雨就容易積水，呼籲相關單位加強排水改善。

氣象署提醒，西南風持續帶來豐沛水氣，彰化山區需特別注意土石流及溪水暴漲風險，尤其是八卦山脈周邊區域，土質鬆軟易發生坍方，建議民眾非必要避免前往山區活動。此外，雷雨伴隨的強陣風可能導致路樹或招牌倒塌，外出時應提高警覺。

▲彰化大村山腳路淹水，車經過濺起大水花。（圖／民眾提供）

由於降雨仍將持續，民眾若發現住家周邊排水不良或道路積水，可通報當地公所。此外，行車時應開啟大燈、保持安全距離，避免行經積水路段，以防車輛拋錨或打滑。

▲彰化大村山腳路淹水。（圖／民眾提供）