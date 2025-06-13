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陸提醒在以公民：防範導彈、火箭彈、無人機各類襲擊

▲▼以色列空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

以色列13日發動「崛起之獅」（Rising Lion）行動，打擊伊朗軍事及核設施，伊朗安全消息人士預告，正計畫對以色列採取「嚴厲報復」。中國駐以色列使館今（13）日隨即發佈消息，提醒在以公民「保持鎮定，務必提高警惕，做好防範導彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，全面加強安全防範措施。」

中駐以使館指出，6月13日凌晨，以色列對伊朗相關目標發動襲擊，中東地區緊張局勢加劇。目前，以政府已宣佈進入緊急狀態，關閉領空，停工停學。當地安全形勢複雜嚴峻。

中駐以使館特別提醒在以中國公民密切關注形勢發展變化，保持鎮定，務必提高警惕，做好防範導彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，全面加強安全防範措施。

中駐以使館強調，非必要不外出，堅決避免前往軍事單位、敏感機構等周邊區域。保持聯絡暢通，切勿麻痹大意。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐以色列使館取得聯繫。

早上9點多，中駐伊朗使館今先發佈消息，「今天6月13日凌晨（當地時間是12日），以色列對伊朗發動軍事打擊，當前伊朗安全形勢嚴峻複雜。」

中駐伊使館也提醒，在伊中國公民和企業密切關注形勢發展，進一步增強安全意識，切實加強安全防範，避免前往敏感地區和人員密集場所，確保人身和財產安全。如遇緊急情況，請及時向當地警方報警並與駐伊朗使領館聯繫尋求協助。

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

《環球網》引述《以色列時報》消息稱，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當地時間6月13日就以色列對伊朗實施軍事打擊發表視頻講話，他在講話中感謝美國總統川普對以色列「始終如一的立場」。

「我感謝他在整個總統任期內對我國的一貫支持。」納坦雅胡說。

報導稱，納坦雅胡指出，在講話中證實以色列對伊朗的核目標發動打擊，並表示此次行動將持續多日，並且重申，「伊朗絕不能獲得核武器。」

據《央視》新聞今日消息，當地時間12日，多名消息人士透露，美國政府告訴以色列政府，美國不會直接參與以色列對伊朗的打擊。

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