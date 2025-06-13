我海域執法範圍要經「陸方承認」？　他嗆藍委：主權不能淡化與讓渡

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳永康等18人提案修《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第29條，並在修法說明中提到，「以淡化主權爭議的方式，與陸方透過協商，劃定出陸方承認的我國司法行政有效實施範圍」。對此，民進黨立委王定宇昨（12日）開嗆，主權不能淡化，更不能讓渡，中華民國的主權範圍和禁限制水域，絕不應該要經過中華人民共和國接受。

王定宇提及，中國國民黨立委提案修法《兩岸人民關係條例》，欲將我國與中國重疊的禁限制海域公告，從國防部改為海委會，且在國民黨的立法說明中，竟然定義台灣和中國之間為1949年國共內戰尚未終結狀態。

王定宇再指，國民黨立委還在第29條的修法說明中主張，「以淡化主權爭議的方式……與陸方透過協商，劃定出『陸方』承認的我國司法行政有效實施水域，及其他司法行政相關事項，並將此區城的公告，由執法單位海洋委員會擔任，以取代國防部進行公……」。

針對國民黨提出的修法說明，王定宇強調，對任何國家來說，主權是存在的根本，主權不能淡化，更不能讓渡，中華民國的主權範圍和禁限制水域，絕不應該要經過中華人民共和國接受。

此外，王定宇直指，中國武力威脅台灣2300萬人，這不是國民黨和共產黨的家務事，歐美等國際主流社會皆認為，這是中國威脅「獨立於中國之外的政治實體–台灣」。

王定宇說，如果將中國武力威脅台灣內戰化，台海變中國內海化，將台灣變成中國內政問題，台灣人將失去所有的國際援助，這個主張將禍延子孫，而且在自己的國土內，國家的司法主權、執法公權力絕不需要經過中國同意才能執行。

▼國民黨立委陳永康等18人提案修「兩岸人民關係條例」，修法說明提及，「與陸方協商，劃定出陸方承認的我國司法行政有效實施範圍」等語。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）