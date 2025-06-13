女駕駛挨罰未禮讓喊冤「行人沒要過馬路」　一句話自打臉

記者黃翊婷／台北報導

女駕駛小芸（化名）去年10月間開車行經新竹市某路口，因未禮讓行人遭檢舉，挨罰6000元，她辯稱，該路口的行人穿越道標線斑駁，而且她接近行人穿越道時她有先減速，但行人似乎無意過馬路。台北高等行政法院法官表示，小芸自陳「僅有減速並未完全暫停」，一般正常行人見狀怎麼可能繼續穿越馬路，最終不採信小芸的說詞並裁定駁回。

▲小芸聲稱，她以為行人沒有要過馬路才通過路口。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸去年10月間開車行經新竹市東區一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾拍下影片檢舉，因而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

小芸提出行政訴訟並強調，事發路口的行人穿越道標線斑駁，難以辨識標線是否仍有效，而且路口的中央分隔島及行人阻礙到她的視線，她無法確定行人是否站在行人穿越道上，不過，她在接近行人穿越道時有先減速，加上行人沒有做出有意穿越馬路的動作，又擔心完全停下會造成後車追撞，這才繼續行駛過路口，並非故意不禮讓。

但交通部公路局新竹區監理所指出，該路口的行人穿越道標線雖然有些斑駁，卻不影響整體辨識度，中央分隔島高度也只到行人膝蓋的位置，四周沒有其他遮蔽物，以小芸的角度應當可以看到行人，她卻沒有暫停禮讓，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官檢視相關採證照片，確認在小芸的車輛靠近之前，確實可以清楚看見行人站在行人穿越道上，行人穿越道的標線也沒有斑駁到無法辨識的程度，她卻沒有暫停禮讓，與行人相距也未達1個車道寬，主觀上難認沒有過失。

法官表示，小芸雖然主張行人沒有過馬路的意圖，但她自己也說了，她靠近行人穿越道時只有減速，沒有完全暫停，一般正常行人看到這個狀況，怎麼可能冒著被撞的風險貿然穿越馬路，最終沒有採信小芸的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。