騎士抗議有打方向燈仍挨罰1200元　法官打臉：只閃爍1次

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿哲（化名）去年8月間騎車行經新北市土城區一處巷口，因被檢舉未依規定使用方向燈，收到一張1200元的罰單，他提出行政訴訟並強調，自己當時有使用方向燈。不過，台北高等行政法院法官檢視檢舉影像之後，發現阿哲的方向燈只閃爍一次，並未在變換車道時全程使用，確實違規，最終裁定駁回。

▲阿哲辯稱自己變換車道時有打方向燈。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年8月間騎車行經新北市土城區中央路一段一處巷口，因未依規定使用方向燈被民眾檢舉，事後他收到一張1200元罰鍰的罰單，心中不服，進而決定提出行政訴訟。

阿哲表示，當時他注意到旁邊另一名機車騎士身上有酒味，騎行狀況也很不穩，所以決定超車，無奈檢舉人的車輛逼車，他無路可走，又遭到前車阻擋，這才緊急換道，當時他有使用方向燈。

不過，台北市交通事件裁決所認為，阿哲變換車道前，方向燈僅閃爍一次，隨後便跨越「雙邊禁止變換車道線」至右側車道，整個過程方向燈都沒有再亮起，他的行為確實已經違規。

台北高等行政法院法官檢視檢舉影像後，確認阿哲在變換車道前，方向燈確實只有閃爍一次，之後都未再亮起，雖然他辯稱當時是因為緊急情況而變換車道，但在變換車道的過程中，他也的確沒有依照規定全程使用方向燈，違規事實明確，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。