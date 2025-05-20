控公車逼車！騎士1動作收1.6萬元罰單　喊冤被法官打臉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿榮（化名）去年間騎車行經新北市一處公車站，他控訴公車司機逼車，他超車之後只是「順順把車停在前方」，事後卻收到1.6萬元罰鍰的罰單，憤而決定提出行政訴訟。不過，台北高等行政法院法官經檢視相關證據之後，並未採信阿榮的說詞，最終裁定駁回。

▲阿榮收到1.6萬元罰單，反控是公車司機逼車，結果被法官打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，當時他騎車跟在公車後面，公車快到站時有打右側方向燈準備靠站，他便從左邊超車，沒想到才剛騎到公車車身中間，司機突然以很快的速度急切靠左，而且沒有打方向燈，他感覺被逼車，才會按喇叭提醒，但司機還是不理，他覺得快被撞到了，這才乾脆騎到公車前面，當時前方車輛已經減速停駛，他想說就讓車子順順往前再停下。

新北市政府交通事件裁決處則表示，依據採證影像，阿榮的行為明顯是「非遇突發狀況時在車道中驟然減速，甚至停止」，公車司機正常行駛於道路上，反而是阿榮急著超車、猛按喇叭，還在超車後驟停，司機見狀立刻緊急剎車，導致車上的乘客跌倒受傷。

台北高等行政法院法官檢視交通事故談話紀錄表、勘驗筆錄、採證影像等證據，公車司機與乘客均表明是阿榮超車後驟然減速停下，這部分的證詞與採證影像符合；而且阿榮聲稱是看到前方車輛減速停駛才跟著停下，但在採證影像中，他的前方車行順暢，沒有任何障礙物，與前方車輛也尚有一定的距離。

法官接著指出，阿榮的證詞描述前後不一，一下子說慢慢停車是要找公車司機理論，一下子又說自己騎車慢是因為快到家了，他的說詞難認可採，最終認定他違規事實明確，原處分認事用法無違誤，裁定駁回，全案仍可上訴。