遭改裝車群集體叫罵　騎士闖紅燈逃命反收1萬元罰單

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿哲（化名）前年11月間在新北市淡水區一處路口停等紅燈時，遭一群騎乘改裝機車的騎士按喇叭、罵髒話，他擔心發生危險，只好硬著頭皮闖紅燈，沒想到事後卻收到一張1萬元的拒檢罰單，因而決定提出行政訴訟。台北高等行政法院法官日前審理之後，採信了阿哲的說詞，並裁定撤銷原處分。

▲阿哲停紅燈被改裝車騎士集體叫罵，事後還收到警方罰單。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2023年11月間騎車行經新北市淡水區淡金路四段與興仁路口處，被警方以有「不服稽查取締，經警示意攔查不停而逃逸」的違規行為，舉發開罰1萬元罰鍰，還要吊扣駕駛執照6個月，並參加道路交通安全講習。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時自己正在停等紅燈，身邊突然出現一群騎乘改裝車的人，那些人一直轉動油門、集體按喇叭或罵髒話，頻頻催促他快點騎走，聲音大到完全蓋過警方的擴音器喊話，是後方朋友告知才知道有警察，由於當時他停車的位置無法直接往旁邊移動，只好硬著頭皮闖紅燈。

阿哲繼續說道，因為知道自己違規闖紅燈，他便騎到路口一間超市前停下等警察，結果警車卻直接開過去，緊追那群改裝車騎士，沒有停下來對他開單，他當時真的沒有拒檢，闖紅燈也是因為生命受威脅，不得已才會那樣做，因此希望法官裁定撤銷原處分。

新北地院法官認為，經檢視採證影片、警方筆錄等證據，發現當時警方確實是在攔查噪音車輛，但所有證據皆無法證明阿哲的機車有發出大量噪音，縱使他有疑似不聽從警方指示靠路邊停車的行為，也不構成道交條例所定的「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」違規態樣。

最終，法官認定原處分構成要件不該當，屬於裁罰無據，於法有違，因此裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。