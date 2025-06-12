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社會 社會焦點 保障人權

轉彎未禮讓撞傷行人挨罰7200元　駕駛1原因逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿豪（化名）去年10月間開車行經新竹市某路口，因未禮讓行人發生交通事故，挨罰7200元、吊扣駕駛執照12個月；他提出行政訴訟並表示，行人沒有受傷，雙方也已經達成和解，原處分顯然有違誤。台北高等行政法院法官審理之後，認為本案證據不足，最終裁定撤銷原處分。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿豪被認定轉彎沒有禮讓行人，導致行人受傷，因而挨罰。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年10月開車行經新竹市某路口時，與一名行人發生交通事故，警員獲報前往處理，認為阿豪有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，因此予以製單舉發。

阿豪不滿挨罰7200元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，決定提出行政訴訟，他強調，事發當下行人自稱沒有受傷，雙方已經達成和解，和解書上也載明行人沒有受傷，警員卻在未經確認的情況下，僅憑事故當下的談話紀錄為證就開罰，顯然有所違誤。

交通部公路局新竹區監理所則認為，當時行人行走於行人穿越道上，阿豪的車輛行至斑馬線時沒有暫停禮讓便先行右轉，雙方因而發生碰撞，行人在事故談話紀錄表中自述手部、臀部受傷，該紀錄表也有雙方當事人簽名確認，所以認定阿豪違規事實明確。

不過，台北高等行政法院法官表示，行人雖然在事故談話紀錄表中自述手部、臀部受傷，阿豪卻只提到行人手部受傷，雙方描述不同，而且相關資料中並未記載行人的具體傷勢，也沒有傷勢採證照片、就醫紀錄或診斷證明書等資料佐證，行人是否受傷、具體傷勢為何等等，顯然有疑，因此無法僅憑該紀錄表就做出對阿豪不利的認定。

法官認為，本案在無其他更明確的證據佐證之下，僅依現存的調查證據結果，仍不足以證明阿豪有因違規行為導致行人受傷的狀況，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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