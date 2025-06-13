駕駛控行人「一進一退」害挨罰未禮讓　法官打臉：縮回去是怕被撞

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿榮（化名）去年1月間因未禮讓行人挨罰6000元罰鍰，他控訴，當時行人站在黃色網格線內，甚至做出一進一退的行為，導致他誤會行人沒有要過馬路的意思，因此希望法官裁定撤銷原處分。不過，台北高等行政法院法官審理之後，認為當時行人之所以一進一退，是因為阿榮沒有停讓，最終沒有採信阿榮的說詞，裁定駁回。

▲阿榮控訴行人故意誤導，害他挨罰，但他的說詞沒有獲得法官採信。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年1月間開車行經一處，因被民眾檢舉有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被相關單位裁處6000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路安全講習。

阿榮提出行政訴訟，他強調，當時行人站在黃色網格線範圍中，與行人穿越道還有一段距離，行人顯然已經違規；此外，行人做出一進一退的行為，也沒有任何示意的動作，導致他誤會行人沒有要過馬路的意思，並非故意不停讓。

不過，台北高等行政法院法官檢視舉發機關提供的採證照片、檢舉錄影檔等證據，發現阿榮的車輛通過路口停止線之前，行人就已經跨步開始穿越行人穿越道，但因為阿榮的車輛持續往前沒有停止，行人才縮回腳步，當時雙方相距大約一黑一白枕木紋線，等到車輛通過之後，行人才再度跨步穿越行人穿越道。

法官表示，阿榮截圖控訴行人沒有站在行人穿越道上，是他上訴後才提出的攻擊防禦方法，非本院依法所得斟酌。

法官認為，阿榮沒有依規定暫停禮讓，行人為了避免碰撞而縮回腳步，等到阿榮的車輛通過才穿越路口，這部分已構成道交條例第44條第2項規定的要件，阿榮確實有過失，原處分裁罰並無違誤，最終裁定駁回阿榮的告訴，全案不得抗告。