伊朗已可製造「9枚核彈」！　以色列總理警告：攻擊將持續很多天

▲以色列空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列13日凌晨空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran），總理納坦雅胡表示，伊朗已經生產出足以製造「9枚核彈」的濃縮鈾，威脅以色列存亡。他也預告，針對伊朗的「崛起之獅」（Rising Lion）行動，將會持續很多天。

根據《以色列時報》，納坦雅胡表示，伊朗不僅生產出足以生產9枚核彈的濃縮鈾，最近幾月也採取了前所未有的武器化行動，若不加以制止「可能生產出核武」，對於以色列的存亡而言，是一次明顯而現實的威脅，「我們打擊的是伊朗核武及導彈飛彈計畫核心、位於納坦茲（Natanz）的核設施，以及研究伊朗核彈的科學家。」

納坦雅胡也警告，伊朗建立了大量的彈道飛彈儲備，「這些飛彈可以在幾分鐘內從伊朗抵達以色列，每一枚都攜帶一噸炸藥」，更計畫6年內生產2萬枚此類飛彈，「因此我們也採取行動加以移除。」

▲納坦雅胡警告，伊朗即將研發出核武 。（圖／達志影像／美聯社）



納坦雅胡表示，「崛起之獅」是一次針對性的軍事行動，「打擊伊朗的核設施、彈道飛彈工廠，以及伊朗的軍事能力」，以擊退伊朗對以色列存亡的威脅，只要有需要，行動就會持續下去。

他警告，伊朗擁有「傷害我們的強大能力」，但以色列也對此做好了準備，呼籲民眾配合後方司令部的指示以挽救生命，「我們不能把這些威脅留給下一代。因為如果我們不採取行動，就不會有下一代了。」

CNN報導，以色列的主要目標有3個，分別是伊朗的核設施、軍事資產，以及軍隊關鍵人物。

以色列消息人士也透露，該國正準備迎接伊朗的重大報復，其規模可能比德黑蘭過去對以色列的攻擊都更大。以色列也打算繼續對伊朗進攻，直到覺得伊朗核威脅消除為止。不過，以色列安全機構內部一直存疑，僅透過以色列的行動，是否真的能夠達成這個目標。