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婚禮變靈堂　出嫁對象竟是遺體！未婚夫突亡「她堅持完婚」

印尼女堅持與車禍亡未婚夫完婚，現場親友圍觀哀泣畫面瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／detikBali）

▲印尼女堅持與車禍亡未婚夫完婚，現場親友圍觀哀泣畫面瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／detikBali）

圖文／CTWANT

婚禮現場竟成靈堂！印尼西努沙登加拉省東部多普縣（Dompu）近日傳出駭人畫面，一名女子竟然堅持與剛發生車禍身亡的未婚夫「完婚」，在眾人圍觀下，穿戴整齊坐於遺體旁，淚灑現場。據《detikBali》報導，這場離奇婚禮影片瘋傳網路，引發各界議論，警方已介入調查。

根據印尼媒體detikBali報導，這起事件發生於本月8日，地點在多普縣胡烏區（Hu'u）南加多羅村（Dusun Nangadoro）。原訂本月中旬舉行婚禮的新人，卻因未婚夫當天早上發生單車事故不幸身亡。女方悲痛欲絕，仍堅持將婚禮儀式如期舉行，儘管男方已化作遺體。

影片中可見，遺體覆蓋白布僅露出臉部，兩名女子身穿深藍及棕色長袍坐在旁邊，相擁痛哭。儀式進行時，有成年男性疑似男方親屬代為完成結婚程序，現場眾多親友圍繞觀禮，氣氛淒涼哀悽。該段婚禮影片最初在Facebook直播，但事後已遭刪除。

多普縣警方發言人祖哈里斯（AKP Zuharis）證實此事，表示新郎生前確實與女方有結婚計畫，豈料遇劫身亡。警方將深入追查，釐清此舉是否合法、宗教上是否被允許，「我們會進一步調查婚禮相關人員。」

據報導，當地胡烏村村長穆賈希丁（Mujahidin）坦言，村政府事前毫不知情，「我們並未接獲辦理婚禮通知，只知道有一名準新郎因車禍去世。」他對該場景亦感錯愕。

消息一出，引爆網友熱議，「愛到極致，淚目」、「這樣的婚禮該怎麼放下」、「是否符合宗教規範有待釐清」。目前當局正展開調查，詳細案情尚待釐明。


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