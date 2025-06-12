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便當吃到一隻蝙蝠！業者跳針「說1事」苦主傻眼　怒投訴衛生局

有民眾在便當內發現有蝙蝠，讓她驚呼「超級噁心」。（圖／翻攝自Threads）

▲有民眾在便當內發現有蝙蝠，讓她驚呼「超級噁心」。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

有民眾最近買完餐點後打開便當盒，竟發現有一隻死亡的蝙蝠寶寶在蔬菜中，讓她見狀驚呼「會不會太誇張」。然而，業者事後第一時間只不斷強調產品責任險，並要求她於看診時，應請醫師開立診斷證明供保險公司理賠，讓當事人覺得業者的應變方式不周，氣得通報地方衛生局，並將這段經歷發到網上，提醒網友們避雷。

當事人今（12）日在Threads曝光2段影像顯示，一份菜色豐富的便當內，竟有一隻小蝙蝠出現白飯上，牠的身體蜷縮、明顯死亡多時。當事人補充，蝙蝠是由自己從蔬菜中夾出，而她發現異狀當下便將口中食物全都吐掉，並驚呼「超級噁心」。當事人進一步說，自己雖曾在便當內看過蟑螂、菜蟲、頭髮，「但蝙蝠會不會太誇張？完全刷新我對餐廳衛生的認知。」

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原PO表示，便當店負責人得知此事後，竟於第一時間不斷對她提到產品責任險，並稱保險公司人員也會向她致電關照，但她澄清自己隔天根本沒接到相關通知，反而是便當店員工來電關心她的身體情況，要她趕快就醫檢查有無身體不適。

然而，便當店負責人之後改以語音信箱留言，告知原PO就醫時務必請醫師開立診斷證明，「保險公司說就產品責任險的部分，（當事人）看醫生一定要有醫師開立的診斷證明，然後保險公司就會用診斷證明來做後續的處理跟負責」、「再麻煩你，非常抱歉」。原PO對此質疑，店家員工和負責人是因保險公司須以診斷證明判定理賠，才提醒她就醫，讓她覺得業者的應變方式不周，氣得通報地方衛生局。

原PO也將這段驚悚的經歷發至網上，避免更多受害者再有類似經歷，「站在公眾利益前提下，發文警惕所有民眾小心購買，無不實捏造。」她也強調，此篇貼文只希望看到的人，能注意一下便當店的衛生，自行斟酌是否光顧此間店家。

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