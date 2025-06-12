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他批百貨公司「1款衛生紙架」超難用！一票人反讚：好用又衛生

網紅G老闆編哥覺得「抽取式衛生紙架」很難用，引發網路熱議。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

▲網紅G老闆編哥覺得「抽取式衛生紙架」很難用，引發網路熱議。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

圖文／CTWANT

近來越來越多百貨公司將洗手間內的滾筒式衛生紙架，改成抽取式衛生紙架，提供民眾使用。不過網紅「G老闆編哥」近日發文抱怨「抽取式衛生紙架」的設計非常難用。貼文曝光後，掀起網友兩極反應，有人點頭表示「這個真的超級無敵難用」，但多數人不認同，認為「我覺得蠻好用的，而且衛生」。

日前網紅「G老闆編哥」在臉書PO出「抽取式衛生紙架」的照片，只見照片中的衛生紙架有2個小孔，使用者只能從小孔一張一張抽出衛生紙，「每張抽出來都會皺皺的」，讓他忍不住批評「這個設計師應該是沒在百貨公司上過廁所，才會做出那麼低能兒的設計！超級難用」。

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貼文一出引起熱議，許多網友反而大讚好用「我覺得蠻好用的，而且衛生」、「我覺得很好用，比起滾輪的我比較喜歡這種抽取式」、「我是覺得比滾筒好多了，我常常滾了半天還抽不出衛生紙」、「滾筒都被我髒手摸一圈，還找不到」、「因為很多人偷衛生紙」、「這是在防偷紙的，我在服務業上班的時候，真的看過有人直接一串滾筒衛生紙都拿走」。

不過也有網友認同，表示「這個真的超級無敵難用」、「真的很難用，每一張抽出來的爛爛的」、「有的很難拉出來」、「這款容易抽不出來」。

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