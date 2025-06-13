繳費率、市民滿意度皆逾7成　南投市成功推動路邊停車收費

▲南投市路邊收費停車去年3月剛上路時，集賢路旁車格幾乎自動清空。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

為解決南投市鬧區的停車亂象，南投市公所自去年3月1日起正式推出營運收費「智慧型路邊停車收費制度」，也宣告南投免費停車走入歷史，一年多來不但解決停車格長期占用問題，亦有繳費率達7成、市民滿意度達79.1%的成績，成為市政轉型的亮點。

南投市長張嘉哲於12日邀請市民代表、各位里長、社區理事長，以及南投市各社區的居民，和市公所團隊一同參加「2025年南投市施政成果發表會」，細數自2022年底上任至今超過兩年的重要施政成果，從智慧治理、社會福利、教育文化到基礎建設與城市更新，讓市民了解南投市這段期間的改變與成長。

市公所指出，張嘉哲上任後不但成功推動路邊停車收費，提高停車格使用效率、使用總時數超過100萬小時，另推出「垃圾定點清運」計畫，目前全市設置29處定點收運站，讓市民不再追垃圾車，搭配「垃圾通APP」與破袋稽查，兼顧便利與環保，另投入108萬元成立30支環保志工隊，出勤逾9600人次、清掃超過550公里，展現市民參與環保行動力。

▲南投市長張嘉哲上任2年多，召開施政成果發表會。（圖／記者高堂堯攝，下同）

另為鼓勵生育，南投市生育津貼自每胎1萬元提高至3萬元，加上縣府補助，每胎最多可領4萬元，連續2年新生兒人數增加，也同步推動托嬰政策，規劃南投高中舊宿舍轉型為「托嬰中心＋市立幼兒園＋美學遊牧中心」；長者照顧方面，重陽敬老金自800元提升至1500元，共餐加值計畫擴增至22據點、6萬多人次受惠，每餐加菜金平均提升25元，並正研擬提供喪葬慰問金5000元、市民意外傷亡慰問金。

大型公共空間部分，南投市立圖書館斥資約1.5億元重建，預計2026年啟用；國道高架橋下風雨籃球場完工，即將興建的「親子多功能輪動場公園」也已爭取體育署補助1500萬元，永豐、中山、成功、市民、平山及自強等6座公園陸續改善，原南投魚市場也改建為「多功能綜合大樓」。

而截至今年5月，全市改善超過3萬公尺路面、各里排水與駁坎工程等基礎建設，全面提升行人與車輛通行安全；綠美橋修繕也將由中央核定經費，儘速施工；市區監視器由原有基礎擴增至240處，今年再編列800萬元增設120處，逐步打造無死角治安。

張嘉哲表示，南投市連續兩年歲計賸餘：112年結餘1億元、113年仍有7800萬元，去年更以創新廉能作為獲法務部「透明晶質獎」，為全國唯一鄉鎮市公所優選肯定；他感謝所有市民代表、基層幹部和市民這段時間共同努力與投入，南投市才能一步步推動多項重要建設與政策，也希望藉由成果分享，讓眾人一起思考未來可再進步、加強之處。