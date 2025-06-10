快訊／台中精品店遭轎車衝撞　自稱饅頭媽粉絲到案：看不慣渣男

▲一名林男自稱饅頭媽粉絲，不滿近日小三疑雲，開車衝撞張男精品店。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

擁有45萬粉絲網紅「饅頭媽」（林榆芯）感情風波近日成話題，遭質疑是已婚張姓男子小三。案件昨日又傳出插曲，一名林姓男子自稱饅頭媽粉絲，不滿「張男很渣」，駕車衝撞張男在台中的一間精品店，昨晚自行到案，將被依毀損、恐嚇送辦。

台中市北屯區太原路一間精品代購店昨日11時許遭人開車衝撞，一名男子不明原因駕車撞進大門，隨後落跑，直接返回台北，經警方調閱監視器後，以車追人，鎖定27歲林姓男子涉有重嫌，昨日通知他到案說明，林男於昨晚23時許到案。

▲▼林男昨晚犯案後跑回台北，深夜自行到案說明。（圖／記者許權毅翻攝）



原本外界以為是誤踩油門意外或是單純糾紛案，不料精品店負責人張男，正是「網紅饅頭媽」感情風波事件的男方，讓人懷疑案情不單純，或是背後有人指使。

初步了解，林男原本自稱是朋友駕車不慎衝撞，後又坦言是饅頭媽的粉絲，不滿張男害饅頭媽深陷小三風波，昨天才駕車撞店。

張男昨日並未現身店內，而是張男父親到店處理事情，店員則把媒體全數擋在門外，張父認為人若是「台北下來的」，心中已經有鎖定特定對象，若案件偵破，預計會公布監視器畫面，並對外說明。饅頭媽則在IG限時動態低調回應，感謝粉絲關心。

第五警分局表示，案件經張男提起告訴，犯嫌林男於昨日23時許到案說明，全案依恐嚇、毀損罪嫌移送地檢署偵辦。