　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中精品店遭轎車衝撞　自稱饅頭媽粉絲到案：看不慣渣男

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲一名林男自稱饅頭媽粉絲，不滿近日小三疑雲，開車衝撞張男精品店。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

擁有45萬粉絲網紅「饅頭媽」（林榆芯）感情風波近日成話題，遭質疑是已婚張姓男子小三。案件昨日又傳出插曲，一名林姓男子自稱饅頭媽粉絲，不滿「張男很渣」，駕車衝撞張男在台中的一間精品店，昨晚自行到案，將被依毀損、恐嚇送辦。

台中市北屯區太原路一間精品代購店昨日11時許遭人開車衝撞，一名男子不明原因駕車撞進大門，隨後落跑，直接返回台北，經警方調閱監視器後，以車追人，鎖定27歲林姓男子涉有重嫌，昨日通知他到案說明，林男於昨晚23時許到案。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼林男昨晚犯案後跑回台北，深夜自行到案說明。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

原本外界以為是誤踩油門意外或是單純糾紛案，不料精品店負責人張男，正是「網紅饅頭媽」感情風波事件的男方，讓人懷疑案情不單純，或是背後有人指使。

初步了解，林男原本自稱是朋友駕車不慎衝撞，後又坦言是饅頭媽的粉絲，不滿張男害饅頭媽深陷小三風波，昨天才駕車撞店。

張男昨日並未現身店內，而是張男父親到店處理事情，店員則把媒體全數擋在門外，張父認為人若是「台北下來的」，心中已經有鎖定特定對象，若案件偵破，預計會公布監視器畫面，並對外說明。饅頭媽則在IG限時動態低調回應，感謝粉絲關心。

第五警分局表示，案件經張男提起告訴，犯嫌林男於昨日23時許到案說明，全案依恐嚇、毀損罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路
快訊／8點檔女星老公遭拘提　新北刑大搜索工作室
BLACKPINK台灣演唱會11點開搶！　懶人包一次看
快訊／嘉義嚴重車禍！「騎士雙手變形」現場一地血
快訊／逢甲裝死4天終發聲！　曝男大生毀約
史哲將任高鐵董事長！　他攤過去經歷嗆：念書有什麼用
快訊／自稱「饅頭媽」粉絲！　開車撞台中精品店：看不慣渣男
42歲國中師不菸不酒肺癌亡　醫提醒3重點
快訊／台股大漲逾400點　00940順勢填息
男誤切陰囊「睪丸外露」！　名醫曝保住生殖力關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誇張畫面曝！台南少年慶生綁柱丟鞭炮　壽星崩潰喊「會死啦」

買百年名琴欠571萬！小提琴老師驚曝王文洋2億買琴　佣金近千萬

桃園少婦買便當「2歲兒跟警車走」　母子派出所團聚

最新傷勢曝！裝潢工遭砂輪機狠削「胯下重創」　生育功能待觀察

快訊／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提　同步搜索工作室

詐團很會演！保證獲利還寄《富爸爸。窮爸爸》　女險被騙百萬

快訊／嘉義嚴重車禍2傷！輪胎噴飛「騎士雙手變形」　現場一地血

台南男逆衝200米還闖紅燈！女騎士煞不住猛撞　拋飛畫面曝光

快訊／台中精品店遭轎車衝撞　自稱饅頭媽粉絲到案：看不慣渣男

迷路阿柴超級萌！流浪到警所見波麗士就靠頭　桃園警急尋主人

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

誇張畫面曝！台南少年慶生綁柱丟鞭炮　壽星崩潰喊「會死啦」

買百年名琴欠571萬！小提琴老師驚曝王文洋2億買琴　佣金近千萬

桃園少婦買便當「2歲兒跟警車走」　母子派出所團聚

最新傷勢曝！裝潢工遭砂輪機狠削「胯下重創」　生育功能待觀察

快訊／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提　同步搜索工作室

詐團很會演！保證獲利還寄《富爸爸。窮爸爸》　女險被騙百萬

快訊／嘉義嚴重車禍2傷！輪胎噴飛「騎士雙手變形」　現場一地血

台南男逆衝200米還闖紅燈！女騎士煞不住猛撞　拋飛畫面曝光

快訊／台中精品店遭轎車衝撞　自稱饅頭媽粉絲到案：看不慣渣男

迷路阿柴超級萌！流浪到警所見波麗士就靠頭　桃園警急尋主人

偷200元飯糰飲料被抓！　男團隊長「長期心理不適」宣布停工

「夜王」盧峻翔腳傷將休兩周　BCL關鍵8強戰確定缺陣

IKEA、HOLA同推618折扣　最低下殺67折

誇張畫面曝！台南少年慶生綁柱丟鞭炮　壽星崩潰喊「會死啦」

買百年名琴欠571萬！小提琴老師驚曝王文洋2億買琴　佣金近千萬

軍車列隊集結！川普派4100國民兵700陸戰隊赴洛杉磯　聯合國發聲

桃園少婦買便當「2歲兒跟警車走」　母子派出所團聚

車子瞬間撞進民宅　「賓士貓神預知」差幾秒逃死劫畫面曝

「輪迴說」惹議　卓榮泰：立委惱羞成怒無濟於事

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

【堪比川劇變臉的速度】萌娃吃飯只給爸餵！換媽接手直接暴哭

社會熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

保險經理涉迷姦　女喊「口渴」逃狼爪

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

即／永康夜市地瓜球攤起火　2人燒燙傷送醫

海巡署驚爆集體貪瀆　數億獎金被詐領

中年男「趴桌整晚」　超商店員喊他已死亡

即／民進黨4共諜起訴！黃取榮、邱世元收829萬賣台

「狼警」偷拍長官高中女兒如廁　硬碟竟又追出3女警受害

饅頭媽陷情感風波　男方開的精品代購店遭轎車衝撞

花蓮命案！26歲嫌翻供喊「花我很多錢」　石頭砸殺酒店妹

更多熱門

相關新聞

即／登大雪山林道「滑落邊坡100m」　山友送醫不治

即／登大雪山林道「滑落邊坡100m」　山友送醫不治

76歲吳姓男子與妻子，2人於6月9日前往和平區大雪山林道登山，吳男不慎滑落邊坡約100公尺，消防獲報後到場，將吳男吊掛起來後送東勢農民醫院，急救無效後宣告死亡。

古井棄嬰屍　生母判刑較重理由曝

古井棄嬰屍　生母判刑較重理由曝

饅頭媽陷情感風波　男方開的精品代購店遭轎車衝撞

饅頭媽陷情感風波　男方開的精品代購店遭轎車衝撞

台中女高中生失聯5天！家屬憂恐遭詐騙

台中女高中生失聯5天！家屬憂恐遭詐騙

孫被詐騙　赴海外高薪工作「讓阿嬤不用再撿回收」

孫被詐騙　赴海外高薪工作「讓阿嬤不用再撿回收」

關鍵字：

台中精品店粉絲張嘉哲饅頭媽

讀者迴響

熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

颱風最快明生成！　路徑曝光

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

女富商為11歲女兒砸700萬慶生！一句話掀眾怒

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面