國小女童車禍半身不遂　鄭銘謙感動祝福：她想跟阿嬤去跳舞

▲法務部長鄭銘謙(左)探視因車禍導致半身不遂的許小妹妹，為許小妹樂觀面對病痛而感動。（圖／法務部提供）

記者劉昌松／台北報導

法務部19日舉行施政周年記者會，公布過去1年打詐、緝毒成績單，法務部長鄭銘謙致詞時，特別強調「柔性司法」為社會帶來的正面力量，鄭銘謙舉金門許小妹妹因車禍導致脊椎斷裂為例，許小妹為了能跟阿嬤去跳舞，忍受病痛接受手術復健，她的一小步比人類在月球的那一步更鼓舞人心。

許小妹因為搭母親的摩托車被撞，母親當場死亡，倖存的許小妹脊椎斷了，但是沒辦法走路，大小便失禁，父親為此辭掉工作照顧許小妹，犯罪被害人保護協會金門分會啟動關懷機制，提供相關補助慰問。

鄭銘謙18日帶著水彩畫具前往金門探視時，徐小妹童言童語地說自己以後還會站起來，因為她以後「要跑步，要跳阿嬤舞、要跟阿嬤去跳舞」，鄭銘謙不忍許小妹身體充滿病痛，承受每次痛入心扉的手術復健，仍然咬緊牙根希望成長新生，這是感動勵志的故事，希望犯保各分會未來能把最重要的資源，投注在最嚴重的個案。

法務部的施政周年記者會，主題為「柔心關懷，以剛止惡—守護台灣」，三大主軸分別為「溫暖有感的柔性司法」、「打詐成效」以及「緝毒成果」。

▲法務部長鄭銘謙(右起)表揚橋頭地檢檢察官楊翊妘緝毒表現獲國際肯定。（圖／記者劉昌松攝）

保護司副司長林秀敏在記者會中指出，自2024年11月實施「復歸社區轉銜制度」以來，協助124名精神疾病受保護管束人逐步重返社會；「司法保護醫療聯盟」與全國逾1500家醫療院所簽約合作，提供弱勢族群之醫療援助；犯保協會服務人次從每年10萬人次提升至21萬人次，並在全國積極布建49處馨生(被害人)保護據點，以提高服務可及性及便利性。

在打詐方面，高檢署檢察官卓俊忠統計，自新政府上任以來，共偵破2923件詐欺集團、查獲犯嫌2萬5622名、查扣不法利得242.23億元、偵審中和調解返還被害人之金額達20.47億元。剛獲得國際檢察官協會特別貢獻獎的檢察官楊翊妘，則在記者會中分享打擊跨國販毒經驗，4年內查獲各類毒品共3.8公噸、運毒船舶4艘，市價超過20億元。鄭銘謙在記者會最後表示，法務部會持續奮戰在最前線，也不忘傾聽民意，以柔軟的心關懷感受每一份需要，以剛止惡回應每一次挑戰。