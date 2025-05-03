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「粉紅超跑」200年首次進南投？　市長妻請示媽祖...連3聖筊

▲白沙屯媽祖今年3月起駕時，信眾亮手機燈海瘋追「粉紅超跑」。（圖／記者湯興漢、劉亮亨、陳煥丞攝）

▲白沙屯媽祖急行軍到北港，回程時間較為充裕，南投市長張嘉哲認為有望進入南投。（圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯、許權毅／南投報導

白沙屯媽祖10天9夜徒步進香之旅，一路急行今天就將抵達北港朝天宮。南投市長張嘉哲說，近年向媽祖祈求、與廟方交流。另一方面，張嘉哲的夫人今年4月到拱天宮請示媽祖，詢問是否願意聖臨南投市，獲得連續3個聖筊，如果成真，這將是白沙屯媽祖進香約200年左右，首次進入南投。

南投市長張嘉哲指出，妻子從前年開始與白沙屯拱天宮交流，先獨自成功邀請廟方於今年9月27、28日三媽至南投市贊境藍田書院。每月親赴拱天宮與委員聯繫互動，展現對白沙屯媽祖的虔誠。

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▲▼南投市長張嘉哲,朝天宮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投市長張嘉哲說，向媽祖擲得3次聖筊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投市長張嘉哲,朝天宮。（圖／記者高堂堯翻攝）

日前，張嘉哲與妻子、同仁，前往拱天宮替媽祖祝壽，跪地祈求擲筊詢問媽祖「是否願意於本次出巡行程中聖臨南投市？」結果獲得連續3個聖筊。今年4月，張嘉哲妻子三度返回拱天宮請示，詢問「是否會於進香行程中來到南投市？」也都獲得聖筊。

張嘉哲表示，媽祖出巡前夕，親赴北港朝天宮祭拜，並以開車試探、白沙屯媽祖潛在的返程路線，並根據地緣做出初步研判。若進香隊伍進入虎尾鎮，約有50%機率北上至南投市，若抵達彰化縣二水鄉，機率升至80%，若進入南投縣名間鄉，機率幾近肯定，達99.99%會進入南投市。

市公所預估，白沙屯媽祖可能於5日、6日聖臨南投市，市公所團隊將全力以赴迎接媽祖神鑾與40萬人潮，並與警察局等單位合作，針對各項交通、補給與治安部署。

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