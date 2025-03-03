　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園航空城常民文物成果發表　傳承大園生活記憶

▲桃園航空城常民文物成果發表

▲蘇俊賓致贈手繪的謝詹春花女士圖像，感謝她對傳承大園歷史記憶的貢獻。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓3日出席於大園區公所，舉辦的「從文物看航空城開發下的土地記憶-航空城常民文物成果發表會」表示，大園沿海有非常豐厚的人文資產，而讓這些資產能夠傳承下來是至關重要的工作，不希望因為航空城的開發而讓相關的文化脈絡隨著時間消逝。

蘇副市長說，他外婆的家鄉在大園區後厝里，小時候聽到「外婆的澎湖灣」，都會聯想到，對自己而言，應該是「外婆的後厝港」。如果我們沒有努力做這些傳承工作，未來，就只剩下「外婆的第三跑道」。

▲桃園航空城常民文物成果發表

▲桃園航空城常民文物成果發表。（圖／市府提供）

雖然航空城硬體建設的開發已讓後厝里的外貌物換星移，但「硬體空間可能會改變，我們的文化不能被影響，要讓文化一代代傳承下來」，其歷史記憶及文化積累持續透過市府跨局處的努力及地方社區的響應，讓不管是過往的文史資料還是口述歷史都能被完整的保存下來。

▲桃園航空城常民文物成果發表

蘇副市長也致贈感謝狀給協助本計畫之文物提供者，讓大家可見證過去及現今大園多樣的人文故事與生活記憶。其中後厝農村商店老闆娘謝詹春花女士本次也提供不少當時商店經營的文物展出，由於老闆娘也是航空城歷史女性口述訪談的主角之一，蘇副市長特別把上次參加「箍仔內與外」新書記者會後親手繪製的謝詹春花女士圖像，親手送給她，感謝她對於傳承大園歷史記憶以及在地情感鏈結的貢獻，現場場面溫馨感動。

▲桃園航空城常民文物成果發表

市府文化局表示，航空城開發計畫不僅著重於硬體建設也同樣看重大園這片土地的歷史脈絡。市府自去（113）年3月起辦理文物徵集說明會，並陸續展開蒐集紀錄的工作，亦於同年12月邀請在地居民參與共筆工作坊，由海口華興漁具行、大華商店、竹圍社區、沙崙里里長、後厝農村商店、圳頭社區發展協會、桃園市後厝港魚苗班護港協會、環保局及海資處等單位或個人提供珍貴的文物與資料，並透過展覽、調查研究及出書等方式，將這些文化能量匯集累積，讓更多人瞭解過去這片土地上發生的精彩故事。

包括：交通部民航局機場工程中心主任簡龍鳳、市府文化局專門委員魏淑真、航空城工程處主任秘書柯志輝、海岸及資源循環工程處長呂明錡、大園區長余誌松及各文物提供者等均一同出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／疲老闆「不自殺聲明」求保護！親曝和鳳梨現況
川普預告「明晚宣布大事」：我將說出真相
快訊／陳傑憲IG發布最新聲明
疲老闆認欠債！直播還原停業始末

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市消友會第四辦事處會員大會　頒贈有功人員獎勵金慰勞打火兄弟

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日旅遊

桃園航空城常民文物成果發表　傳承大園生活記憶

到「家」維修輔具　助桃園榮家長輩代步安全又輕鬆

獨／燒廢棄物風勢助長　梨山果園工寮燒光、果樹被波及

「來迄桃園走透透–2025數位走跑平台計畫」　累積運動里程拿大獎

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站明蓄水試抽

建立友善交通宜居城鄉　雲林縣府、中央攜手改善莿桐人行環境　

雲縣府推動低碳循環農業示範　有效改善土壤鹽化增進地力保護

B2B模式助攻！「雲林良品」去年1.5億訂單　今年再戰東京食品展

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

台南市消友會第四辦事處會員大會　頒贈有功人員獎勵金慰勞打火兄弟

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日旅遊

桃園航空城常民文物成果發表　傳承大園生活記憶

到「家」維修輔具　助桃園榮家長輩代步安全又輕鬆

獨／燒廢棄物風勢助長　梨山果園工寮燒光、果樹被波及

「來迄桃園走透透–2025數位走跑平台計畫」　累積運動里程拿大獎

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站明蓄水試抽

建立友善交通宜居城鄉　雲林縣府、中央攜手改善莿桐人行環境　

雲縣府推動低碳循環農業示範　有效改善土壤鹽化增進地力保護

B2B模式助攻！「雲林良品」去年1.5億訂單　今年再戰東京食品展

對加墨課關稅3／4生效　美商務部長暗示稅率不一定25%

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

新控球之神再締NBA紀錄！　史上首位單季失誤破百前達500助攻

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

阿部瑪利亞當老闆認「做的事不一樣」　告別前東家：慢慢習慣

台南市消友會第四辦事處會員大會　頒贈有功人員獎勵金慰勞打火兄弟

新加坡調查輝達晶片流向　籲馬來西亞與美國協助

新北喪屍女駕駛「開車全身抖」遭警攔　車上竟載大量毒品！

快訊／疲老闆「不自殺聲明」求保護！親曝和鳳梨現況：他灣不贏我

遭孫生性騷波及！　酷炫被目擊澳門現蹤「與女友零互動」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

地方熱門新聞

小三通「水頭-廈門五通」復航又停航　破千旅客困機場

快訊／海域能見度不佳　小三通停航

高雄大樓狂下磁磚雨！假日外牆施工惹民怨

武藏野大學與金山國小簽署MOU　深化台日教育合作

敏盛志工隊貢獻多　第一、二位志工身份曝

萬金石馬拉松聯名平安符亮相　打造宮廟文化觀光新亮點

花蓮夫妻台東求職未果只剩200元　警掏腰包助返鄉

屏東潮州邀日本大學生拍日文觀光片

雲縣府推動低碳循環農業　有效改善土壤鹽化

竹市青年租金補貼加碼

「雲林良品」去年1.5億訂單　今年再戰東京食品展

太保市民代表林淑勉遭提罷免　按鈴控告2人

陳亭妃全國票后率先完成選舉補助款公益信託

台南國中生猝死家屬被指撒冥紙校方誤植更正澄清

更多熱門

相關新聞

航向未來！航城二期動土

航向未來！航城二期動土

上順建築攜手元達建設，於大園客運園區推出全新力作，並於2月27日隆重舉行開工動土大典。當天貴賓雲集，現場熱鬧非凡，特邀啦啦隊帶來精彩表演，為活動增添活力與祝福。這場盛會不僅標誌著建設工程的正式啟動，更象徵未來蓬勃發展的宏偉氣勢。

桃園航空城1845戶安置住宅完工　進入使照驗收

桃園航空城1845戶安置住宅完工　進入使照驗收

最大徵收案「桃園航空城」安置住宅年底完工　剩1033戶還沒搬遷

最大徵收案「桃園航空城」安置住宅年底完工　剩1033戶還沒搬遷

南投家扶舉辦才藝學習成果展

南投家扶舉辦才藝學習成果展

統一砸235億元建桃園航空城物流園區　估2028年啟用

統一砸235億元建桃園航空城物流園區　估2028年啟用

關鍵字：

桃園航空城常民文物成果發表大園記憶

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

陰唇留前男友冰箱被丟！

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

即／疲老闆現身了！90度鞠躬道歉：開直播面對

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

女老闆交友成噩夢！遭暈船仔公開個資

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面