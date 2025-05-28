消防施政六都第一！　台南奪《遠見》滿意度冠軍

▲台南市消防局添購多項新式救災車輛，全面投入守護市民安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《遠見雜誌》2025縣市長施政滿意度調查出爐，台南市在「消防公安」項目高居六都第一，成績亮眼，市長黃偉哲與消防局長李明峯領軍團隊推動各項創新改革，從裝備汰換、智慧救災到志工量能強化，全面提升防救災體系，展現守護市民的堅強決心。

2024年台南消防局完成35輛消防車輛整補，包括汰換老舊水箱車、小型水箱車及水庫消防車等16輛，另獲企業與善心團體捐贈各式功能性救災車輛共19輛，已全數編列服勤，成為第一線救援利器。同時導入AI影像辨識技術、整合醫療系統與優先號誌計畫，提升急救通暢率及患者存活率。此外，搜救隊於2024年成功通過內政部消防署NAP重型搜救隊國家認證，歷經36小時不間斷演練，正式加入國際人道救援行列。

面對災害風險日益升高，台南消防持續充實志工資源與社區防災網路。市府推動企業義消計畫，結合科技園區與工業區廠商強化自主應變，六都中每十萬人義消數維持第一。2024年也配發8802只火災警報器，有效減災24件、成功疏散33人。黃偉哲強調：「打造安全、有韌性的城市，是政府的承諾；消防做得更好，市民才能過得更安心。」