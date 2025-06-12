快訊／印度客機墜毀「11A男乘客」奇蹟生還　回憶恐怖瞬間：周圍都屍體

▲印度一架客機12日下午發生墜機事故，警方發現11A乘客奇蹟生還。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

印度航空一架波音787客機12日下午原定從阿默達巴德飛往英國倫敦，不料飛機剛起飛就在阿默達巴德機場附近墜毀。印度警方原本認為機上242名乘客全部死亡，沒想到後來找到一名英國籍乘客維什瓦什（Vishwash Kumar Ramesh）奇蹟生還，這位乘客的座位經濟艙是A11。

根據《印度斯坦時報》報導，維什瓦什因墜機的衝擊造成胸部、腳步及眼睛周圍受傷，目前正在醫院接受治療。他回憶事故發生當下說，飛機起飛30秒後，他就聽見一聲巨響，然後飛機墜毀了「一切都發生得太快了」，等他回過神來後，發現周圍都是屍體及飛機殘骸，嚇得他急忙逃離現場，直到後來有人發現他，才把他帶上救護車送醫。

維什瓦什透露，他在倫敦生活了20多年，妻子跟孩子都住在倫敦，最近跟45歲哥哥到印度探望家人，直到12日才跟哥哥一起搭乘這架客機準備返回倫敦，沒想到會遇上重大墜機事故，事故發生至今他都聯繫不上哥哥，「拜託幫我找到他」。

墜毀的客機上總共載有242人，230名乘客中，有217名成人、11名兒童和2名嬰兒；若以國籍區分，則有169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。