快訊／印度客機墜毀「11A男乘客」奇蹟生還　回憶恐怖瞬間：周圍都屍體

▲印度一架客機12日下午發生墜機事故,警方發現11A乘客奇蹟生還。(圖/翻攝自X)

記者趙蔡州/綜合報導

印度航空一架波音787客機12日下午原定從阿默達巴德飛往英國倫敦,不料飛機剛起飛就在阿默達巴德機場附近墜毀。印度警方原本認為機上242名乘客全部死亡,沒想到後來找到一名英國籍乘客維什瓦什(Vishwash Kumar Ramesh)奇蹟生還,這位乘客的座位經濟艙是A11。

根據《印度斯坦時報》報導,維什瓦什因墜機的衝擊造成胸部、腳步及眼睛周圍受傷,目前正在醫院接受治療。他回憶事故發生當下說,飛機起飛30秒後,他就聽見一聲巨響,然後飛機墜毀了「一切都發生得太快了」,等他回過神來後,發現周圍都是屍體及飛機殘骸,嚇得他急忙逃離現場,直到後來有人發現他,才把他帶上救護車送醫。

維什瓦什透露,他在倫敦生活了20多年,妻子跟孩子都住在倫敦,最近跟45歲哥哥到印度探望家人,直到12日才跟哥哥一起搭乘這架客機準備返回倫敦,沒想到會遇上重大墜機事故,事故發生至今他都聯繫不上哥哥,「拜託幫我找到他」。

墜毀的客機上總共載有242人,230名乘客中,有217名成人、11名兒童和2名嬰兒;若以國籍區分,則有169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。

One miracle survivor on the flight — on seat 11A. He is Vishwas Kumar Ramesh pic.twitter.com/Vzzz7QzBRo