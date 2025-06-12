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印航夢幻客機墜毀！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」 滿地焦屍宛如地獄

▲▼ 印度航空客機墜毀。（圖／翻攝自X）

▲印度航空242人客機墜毀，目前確定至少110人罹難。（圖／翻攝自X，下同。）

記者鄒鎮宇／綜合報導

印度航空一架編號AI 171的波音787-8夢幻客機，12日上午從印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）起飛僅約5分鐘後，便墜毀於當地國際機場附近，機上共載有242人。目前確認至少110人死亡，同時網路上卻傳出大批民眾圍觀拍攝頭顱的現場畫面。

失事班機為印度航空AI 171航班，機型為波音787-8夢幻客機，原定飛往英國倫敦蓋特威克機場（LGW），未料起飛5分鐘內墜毀。《路透》則指出，機上乘客包括169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人，共230名乘客。

▲▼印航夢幻客機墜毀！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」 滿地焦屍宛如地獄。（圖／翻攝X）

▲▼民眾搶拍噴飛的頭顱（上）； 墜機地點滿地焦屍（下）。（圖／翻攝X）

▲▼印航夢幻客機墜毀！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」 滿地焦屍宛如地獄。（圖／翻攝X）

該班機起飛不久就向塔台發出MAYDAY求救訊號，但未回應塔台隨後發出的呼叫，隨後飛機墜毀撞向地面，部分機身撞進建築物內，大量乘客死傷，目前仍在救援中。

許多印度網友圍觀拍攝，將畫面上傳到X平台。畫面顯示，有乘客的頭身分離，頭顱滾到附近地面上，吸引大批民眾拿出手機近距離搶拍；另外，也有飛機部分零件撞入建築物中，將磚房擊破，還有救難人員從飛機、附近地面中抬起焦屍等畫面。

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