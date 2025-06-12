醫護安全不容妥協　台東縣府跨機關聯手防治醫療暴力

▲台東縣府跨機關聯手防治醫療暴力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

針對近日台東基督教醫院醫護人員在支援矯正機關診療時遭襲事件，台東縣政府高度重視，縣衛生局除公開譴責一切針對醫療人員的暴力行為外，也立即召集相關單位進行跨機關應變會議，展現維護第一線醫護人員安全的決心。

事件發生於台東基督教醫院支援法務部矯正署東成監獄例行診療勤務期間，一名收容人突然以原子筆攻擊醫護人員臉部與頸部，造成傷害，引發社會關注。台東縣衛生局指出，醫護人員在特殊環境中執行任務時面臨的安全風險，亟需制度性的支持與跨部門防護措施。

台東縣衛生局長孫國平表示，醫護人員肩負守護生命與健康的責任，其職場安全不容妥協。對於暴力行為，縣府絕不姑息。衛生局已強化與各醫療機構間的通報與應變流程，提升風險管理能力，並透過橫向整合警政、法務等單位，建構更完備的保護機制。

為進一步落實行動，衛生局於6月11日召開「台東縣滋擾醫療機構秩序或妨礙醫療聯繫會議」，邀集台東地方檢察署、台東警察局以及縣內各大醫院相關防治主管共同參與。會中針對醫療暴力的成因、防範措施、通報機制及應變流程進行深入討論與協調，希望建構起跨機關的聯防網絡。

衛生局在會議中也指出，醫療暴力已非單一院所可獨立承擔，應透過多方協作，包括即時通報系統、法律支持資源、心理重建協助等，共同打造更安心的醫療環境。未來也將持續推動相關培訓與模擬演練，提高醫療機構面對突發事件的應變能力。

面對挑戰與風險，台東縣政府重申「零容忍醫療暴力」的立場，並強調將以具體行動為醫護人員打造更安全、有尊嚴的工作環境，讓每一位在崗位上守護生命的醫事人員，都能無後顧之憂地專注於照護工作。