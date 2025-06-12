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部落長者體能趣味競賽登場　運動加AR掀活力風潮

▲部落長者體能趣味競賽登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲部落長者體能趣味競賽登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為促進原住民長者身心健康，台東縣政府與國立台東大學攜手合作，12日於台東縣立體育館舉辦第二屆「部老原動力」體適能趣味競賽。活動現場聚集超過500名長者與照服員，場面熱鬧溫馨，展現出長者們旺盛的生命力與團隊精神。

此次活動由台東縣政府委託國立台東大學辦理，結合文化健康站平日的體適能課程，設計出四項具備運動訓練與趣味互動的挑戰關卡，包括「鑽木取火」、「捕魚達人」、「拉籃搶豐收」以及「一線情緣」。比賽巧妙融入原住民生活文化，強調手眼協調、肌耐力、核心穩定與團隊合作，讓參與者在遊戲中提升身體靈活度、延緩失能風險，同時也增進社會互動。

台東縣原民處總處長方銘表示，透過這樣的競賽，不僅鼓勵長者規律運動，也促進文化健康站之間的合作交流。今年參與人數較去年明顯增加，活動廣受長者肯定，也凸顯縣府持續推動樂齡友善環境的成效。

活動中導入AR（擴增實境）元素，使長者在趣味互動中感受科技結合運動的嶄新體驗。這項創新自112年導入後，已逐漸成為文健站日常課程的一部分，讓原本單調的體適能訓練變得更有趣味與參與感。

體育館內歡聲雷動，一位來自參賽隊伍的阿公笑著說：「以前沒想過自己還能比賽、還能得名，覺得自己又年輕了好幾歲！」另一位阿嬤也表示：「我們部落的人本來就很有活力，明年還要再來挑戰！」

縣府秘書長盧協昌代表縣長饒慶鈴出席活動，向現場長者與照服員致意，並鼓勵大家持續參與社區活動。他表示，自109年起縣府便與台東大學合作推動文健站體適能計畫，藉由運動融入長者生活，使文化健康站成為促進健康的重要平台。

經過一番激烈競賽，團體項目「一線情緣」由加路蘭文健站勇奪冠軍，亞軍為安朔文健站，季軍則由利嘉文健站獲得。主辦單位強調，此活動不僅是體能挑戰，更是社區凝聚的重要契機，透過區域分組合作，打破站點間的隔閡，實踐「共學、共長、共好」的理念。

未來台東縣政府將持續推動多元健康促進活動，讓部落長者不僅活得健康，也能活得快樂、自信與有尊嚴。

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