攜手走過半世紀！台東縣府表揚50對金鑽婚伉儷

▲台東縣府溫馨表揚50對金鑽婚伉儷。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為表揚長年相守、攜手走過人生風雨的長者佳偶典範，台東縣政府於12日舉辦114年度金鑽婚表揚活動，共有50對伉儷接受表揚。縣長饒慶鈴親自頒發表揚狀與紀念禮品，向這些走過半世紀婚姻歲月的夫妻獻上誠摯祝福，現場氣氛熱絡溫馨，充滿感動與敬意。

本次接受表揚的對象由各鄉鎮市推薦，包含3對白金婚（結婚70年以上）、22對鑽石婚（60年）、以及25對金婚（50年）。在所有受表揚者中，結褵73年的涂文賢與涂謝順禎伉儷、71年的蘇能在與蘇鄭石英伉儷、以及70年的周振坤與周鍾良伉儷，成為活動中最年長的代表。他們以半世紀以上的陪伴詮釋「執子之手、與子偕老」的真義，感動在場所有來賓。

饒慶鈴在致詞中表示，每一對伉儷都是愛情與責任的實踐者，以堅定的情感共築家庭，成就社會的溫暖底蘊。她逐一與每對夫婦合影留念，並親切交流，鼓勵長者持續參與社會活動、保持身心健康，延緩老化，共享晚年生活。

她也強調，縣府持續將長者福祉作為施政重點，推動包括每月1500點全國最高額度的敬老卡、免費配鏡、長青學苑、「花漾爺奶出走趣」、長青嘉年華等多項福利與活動，協助長者拓展人際關係，提升生活品質。同時，縣內的樂齡社福大樓與全民運動館也正在興建中，未來將提供更多元友善的高齡健康資源。

縣府民政處指出，活動現場除頒發表揚狀，每對夫妻還獲贈客製化保溫對杯，象徵「長長久久、溫暖相守」的婚姻情感。活動中也特別安排「印證愛情」儀式，由縣長蓋下象徵誓約的印章，重溫婚禮承諾，讓長者們感受到縣府的用心。現場更有精緻餐點與精彩表演，讓長輩們在溫馨與喜悅中度過難忘時光。

台東縣政府期盼透過這項活動，弘揚長輩伉儷間的深厚情誼，傳遞愛與陪伴的價值，讓年輕一代學習珍惜感情，讓幸福與責任世代傳承，為打造溫暖有情的台東社會注入正面力量。