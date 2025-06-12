替國小爭取經費遭戴瑋姍批「擾民」　葉元之嘆：別把教育當鬥爭素材

▲立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委葉元之週一參加立法院教育文化委員會安排考察三間板橋的國小，希望向教育部爭取老舊廁所改建、操場整建等經費。不過，過程中遭民進黨議員戴瑋姍批他「擾民」、「公器私用」。對此，葉元之大嘆，戴瑋姍自己不做事，卻批評做事的人，「可以不要把教育當成鬥爭素材嗎？」

葉元之表示，當天教文委員會總共考察了三間國小，每間約半小時。包括埔墘國小希望爭取288萬元的活動中心防水工程、考察後國教署說確有整修必要，後續會撥預算處理；後埔國小爭取2500萬預算整建老舊廁所，考察後教育部說會先給規劃設計費進行後續工程，以及大觀國小希望爭取2000萬元中央球場、排水溝及跑道整修預算，學校在112年申請未獲同意，葉元之去年雖爭取到中央球場整修經費，但學校希望連跑道一起施工。

葉元之表示，學校希望向教育部爭取上述經費，考察時也獲得教育部正面回應，學校及家長都很高興。但沒想到戴瑋姍連日來胡亂批評這個行程，「為何身為民意代表的戴議員，可以為了政治鬥爭，犧牲孩子的權益？」「難道戴議員就這麼不想學生有新廁所可用，不想他們在更安全的環境運動？」

葉元之指出，戴瑋姍批他在國小考試前一兩週會勘是「擾民」，意思是他不該去爭取預算。但其實，當天每間學校都只待半小時左右，簡單座談就直接去看現場，學校參加者也僅為行政人員，完全不影響老師及學生上課，戴瑋姍就是在胡說八道。

葉元之也說，戴瑋姍批評他在「公器私用」，這更莫名其妙。幫選區的國小爭取預算，是立法委員的本職，何來私用？

葉元之說，戴瑋姍甚至批評，當天考察都沒有國民黨議員來，所以他「人緣差」。但事實是，教育文化委員會的行程，是立法院的正式行程，由立法院主辦，會通知立委、部會、學校及地方政府，但沒有通知議員，這跟人緣好不好有什麼關係？

葉元之強調，他知道戴瑋姍生性喜歡造謠，但千萬不要為了私利不擇手段。把單純為學校爭取預算的事，拿來政治鬥爭，把教育當成鬥爭素材，這會傷了學校及家長的心，希望能適可而止。

