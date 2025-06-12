朱立倫啟動愛國者行動　綠黨團列統戰四本柱：不過是內部競爭外部化

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台罷免藍綠委進度，在二階段送件呈現31：0。國民黨為搶救選情，黨主席朱立倫昨宣告，全黨要進入名為「愛國者行動」的戰鬥狀態，接下來與藍營各縣市長商討作戰策略，不管是立法院長韓國瑜還是戰鬥藍發起人趙少康，都要守護每一席藍委。對此，民進黨團今（12日）表示，國民黨內有反罷四天王、外有統戰四本柱，包含馬英九、連勝文、夏立言跟洪秀柱，近期訪中好像走廚房，朱立倫愛國者聯盟不過是他們內部競爭外部化。

朱立倫表示，罷免即將進入第三階段，國民黨必須全力以赴，全黨進入「戰鬥狀態」，他用「愛國者行動」形容接下來的努力，國民黨愛中華民國、愛台灣，為了保護民主、保護台灣，因此必須如同愛國者飛彈一樣，對於所有空襲、敵人，要用跟愛國者飛彈一樣的精神，保護台灣民主的天空、守護台灣安全。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，朱立倫啟動所謂區域聯防，希望藉此搶救大罷免，朱立倫昨天又語出驚人說要發射愛國者飛彈，來面對這場公民發起的大罷免。

吳思瑤提到，國民黨日前封蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜跟侯友宜是反罷四天王，希望做大罷免的神救援，但區域聯防防到中國去，內有反罷四天王、外有統戰四本柱，包含馬英九、連勝文、夏立言跟洪秀柱，近期訪中好像走廚房，這樣的親中政治工作者，才是大罷免豬隊友。

吳思瑤直言，為何朱立倫昨天要大動作愛國者聯盟？他慌了，如果立委被罷掉就不是第一大黨，他也害怕自己被邊緣化、不甘寂寞，才啟動愛國者飛彈跟區域聯防說法，這不過是他們內部競爭外部化，到底是神隊友還是豬隊友，台灣社會看得清楚。

至於民眾黨團總召黃國昌近日稱，罷免賴清德如果投票有很大機會被罷掉，民進黨應好好反省。吳思瑤表示，黃國昌又開始大放厥詞，當今政壇黃國昌有相當罷免經驗，他曾在汐止選區被公民提起罷免，同意罷免的人高於不同意，如果不是當年選罷法修正中民進黨提案，讓罷免做合理規範，黃國昌早就被罷免，被罷免部分，黃國昌確實很有經驗。

吳思瑤指出，黃國昌的Know how 卻是No how，沒有作為也沒有具體辦法，希望黃國昌停止繼續消費公民罷團，對於他們要罷免賴清德，他們心知肚明門檻達不成也沒有社會正當性，不過是黃國昌刷存在感的政治工具。