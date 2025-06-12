遭控「用耳語嗆grace住違建」　徐巧芯怒：24小時內沒道歉就提告

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

名嘴吳靜怡（Grace）日前踢館國民黨立委徐巧芯舉行的「松信進行式」宣講，兩人當場辯論舌戰近50分鐘。罷免國民黨立委徐巧芯、剷除黑芯發言人小令今（12日）在媒體人周玉蔻節目透露，當天徐巧芯更用耳語的方式偷偷跟Grace說，「你住違建我都沒有講了」，讓小令覺得害怕，認為徐知道他們個資。對此，徐巧芯表示，這是莫須有的栽贓，限時對方24小時內道歉，否則將提告。

周玉蔻今在節目上邀請剷除黑芯發言人小令談近日罷團近況，過程中，小令提到，徐巧芯從很早就在針對他們罷團的友善店家查水表，他們覺得相當可惡，更透露，Grace日前到徐巧芯宣講場合時，徐用耳語的方式偷偷跟Grace說「你住違建我都沒有講了」，因小令是Grace的房東，小令驚訝說，「徐巧芯為什麼知道我家是違建？」表示徐巧芯知道Grace跟她的個資，「我們很想問這件事啊！我們不是公開營業的店家，就是一個平民，徐大立委為什麼你知道這件事情？我感到很害怕」。

小令再嗆，「徐巧芯你自己也是住違建啊！你就是在威脅我們！如果之後罷免失敗，是不是以後我發生什麼事情，都可以有理由懷疑是你害的？我真的很害怕！」。

對此，徐巧芯表示，有關罷免團體在節目中、Threads上栽贓她動用公權力查罷團戶籍、以耳語方式威脅，「完全不是事實」，她根本不知道罷免團體住在哪裡，也不曾動用公權力查詢任何人的戶籍，更沒有與任何罷免團體有過私下耳語交談。

徐巧芯喊話，「若二十四小時內未道歉，我將會提告，望周知。跟著一起造謠我也會見一個告一個」。徐說，罷免真的不需要做到這種程度，造謠、抹黑、抹紅，連買Labubu都要被罵是土包子、中共同路人。