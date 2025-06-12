　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭控「用耳語嗆grace住違建」　徐巧芯怒：24小時內沒道歉就提告

▲▼國民黨立委徐巧芯接受媒體聯訪，說明名嘴Grace翻車始末。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

名嘴吳靜怡（Grace）日前踢館國民黨立委徐巧芯舉行的「松信進行式」宣講，兩人當場辯論舌戰近50分鐘。罷免國民黨立委徐巧芯、剷除黑芯發言人小令今（12日）在媒體人周玉蔻節目透露，當天徐巧芯更用耳語的方式偷偷跟Grace說，「你住違建我都沒有講了」，讓小令覺得害怕，認為徐知道他們個資。對此，徐巧芯表示，這是莫須有的栽贓，限時對方24小時內道歉，否則將提告。

周玉蔻今在節目上邀請剷除黑芯發言人小令談近日罷團近況，過程中，小令提到，徐巧芯從很早就在針對他們罷團的友善店家查水表，他們覺得相當可惡，更透露，Grace日前到徐巧芯宣講場合時，徐用耳語的方式偷偷跟Grace說「你住違建我都沒有講了」，因小令是Grace的房東，小令驚訝說，「徐巧芯為什麼知道我家是違建？」表示徐巧芯知道Grace跟她的個資，「我們很想問這件事啊！我們不是公開營業的店家，就是一個平民，徐大立委為什麼你知道這件事情？我感到很害怕」。

小令再嗆，「徐巧芯你自己也是住違建啊！你就是在威脅我們！如果之後罷免失敗，是不是以後我發生什麼事情，都可以有理由懷疑是你害的？我真的很害怕！」。

對此，徐巧芯表示，有關罷免團體在節目中、Threads上栽贓她動用公權力查罷團戶籍、以耳語方式威脅，「完全不是事實」，她根本不知道罷免團體住在哪裡，也不曾動用公權力查詢任何人的戶籍，更沒有與任何罷免團體有過私下耳語交談。

徐巧芯喊話，「若二十四小時內未道歉，我將會提告，望周知。跟著一起造謠我也會見一個告一個」。徐說，罷免真的不需要做到這種程度，造謠、抹黑、抹紅，連買Labubu都要被罵是土包子、中共同路人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
健檢都正常！他1年半後「肺癌第4期」　醫悲曝致命盲點
金泰希現夜市沒人發現！　揪老公Rain來台旅遊：要跟我打招呼
快訊／日資深男星膀胱癌逝！　齋藤步享壽60歲
2高一生「棍打老師」頭破血流　校方：記8+9支大過
快訊／賴清德邀618共商國是　民眾黨：視具體內容再回覆
偷臭館長？手搖飲推「800元奶茶套組」　網笑：塑膠袋不夠裝
快訊／屏東火燒車　撲滅驚見1具遺體
中信兄弟再簽大聯盟級新洋投！　戰力補強
駕訓班司機暴衝！　2名女學員沒拿到駕照先送醫
海神宮3死！妻悲露刺青：從交往就決定跟他一輩子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆鄭正鈐與共諜案林岳龍關係匪淺　綠籲鄭出面交代別再躲

共諜案起訴4人吳釗燮人卻在歐洲！　凌濤：是在滅證嗎？

快訊／賴清德邀618共商國是　民眾黨：視具體內容再回覆

共諜案起訴前吳釗燮飛歐洲？　總統府：在野黨惡意扭曲製造對立

批在野黨違法　卓榮泰盼支持特別條例：別只幫國軍加薪卻不讓武器更新

大罷免3階段啟動　綠營「就是當大選打」：做公民罷團最強側翼

遭控「用耳語嗆grace住違建」　徐巧芯怒：24小時內沒道歉就提告

提追加預算解補助款僵局　行政院喊話縣市、立委支持

朱立倫啟動愛國者行動　綠黨團列統戰四本柱：不過是內部競爭外部化

政二代自稱「賴清德我乾爹」　府方人士：賴清德沒有任何乾兒女

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【測試寶寶最喜歡哪個親戚】他0思考秒投入姨丈懷抱XD！

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

好友徒手抓「喇牙」說要放生 對看後一陣混亂XD

【超派歐告】看到鱷魚過來秒開啟護食模式+低吼警告　完全沒在怕！

爆鄭正鈐與共諜案林岳龍關係匪淺　綠籲鄭出面交代別再躲

共諜案起訴4人吳釗燮人卻在歐洲！　凌濤：是在滅證嗎？

快訊／賴清德邀618共商國是　民眾黨：視具體內容再回覆

共諜案起訴前吳釗燮飛歐洲？　總統府：在野黨惡意扭曲製造對立

批在野黨違法　卓榮泰盼支持特別條例：別只幫國軍加薪卻不讓武器更新

大罷免3階段啟動　綠營「就是當大選打」：做公民罷團最強側翼

遭控「用耳語嗆grace住違建」　徐巧芯怒：24小時內沒道歉就提告

提追加預算解補助款僵局　行政院喊話縣市、立委支持

朱立倫啟動愛國者行動　綠黨團列統戰四本柱：不過是內部競爭外部化

政二代自稱「賴清德我乾爹」　府方人士：賴清德沒有任何乾兒女

林華韋親揭教練調整原因　新洋投持續觀察

全國唯一K-12國際公校！　沙崙國際高中開放招生雙語夢想起飛

小薰甩7kg露面「整個人瘦一圈」　被問男友鄭人碩反應翻白眼笑了

彰化「成美文化園」被桃紅花海包圍　12歲⭣孩童享免費入園

豪大雨水位上升！　花蓮玉里長良、高寮便道預防性封閉

楊晨熙「低胸搭機」穿超辣！尪從上往下一拍…她崩潰了：是報復嗎

溪中苦撐2小時！釣客受困快樂谷下游沙洲　直升機吊掛救回

高雄驚傳女童遭3童「戳私密處」　家長怒告教育局、幼兒園

5歲柯基「跛腳、兔子跳」不想動　外泌體幫牠重新健步如飛

部落食樂園8月登場！保存食物為主軸　招募市集攤商夥伴

【超派歐告】看到鱷魚過來秒開啟護食模式+低吼警告　完全沒在怕！

政治熱門新聞

沈家進口陸貨93噸　沈伯洋：電話網路就能下單

快訊／謝宜容霸凌下屬、濫用就安基金買禮盒　監察院全票通過彈劾

陳佩琪熱也不開冷氣：要體驗柯文哲遭關押環境

罷免國民黨立委何時投票？　李進勇：「這6個週六」都有可能

游盈隆分析大罷免！　點名「北北桃這4藍委最危險」

館長赴上海掀炫風　陸委會提醒對等尊嚴交流：避免觸犯兩岸條例

快訊／貨物稅三讀　節能家電減稅延長至2029年底

想逃罷免案？中選會開示「請辭」就好

民眾黨推法庭直播　司法院：應暫緩修法

罷瑤找不到張克晉？　他爆「早在臉書打卡洩行蹤」：賴苡任就是沒心

苗栗前鎮長索賄8百萬、向廠商要回扣遭拒　監察院通過彈劾

快訊／賴清德邀618共商國是　民眾黨：視具體內容再回覆

賴清德為挺沈伯洋猛批中國　陳智菡曝全文酸：改9字就能形容民進黨

蔣萬安總質詢後出訪　快閃出席巴黎主辦之城市論壇

更多熱門

相關新聞

大罷免3階段啟動　綠營「當大選打」：做公民罷團最強側翼

大罷免3階段啟動　綠營「當大選打」：做公民罷團最強側翼

目前共31件藍委罷免案二階連署達標已送件，中選會預定20日召開委員會議審定二階。中選會主委李進勇今（12日）受訪時表示，7月10日到8月19日之間的6個禮拜六，都有可能是投票時間。對此，民進黨團回應，黨團也在追蹤相關訊息，民進黨團做為公民罷團最強側翼，黨中央也會啟動規劃，分為罷區跟非罷區，所有組織作戰就是當作大選打，選舉時如何拼命、罷免時就要同樣規格投入。

朱立倫啟動愛國者行動　綠黨團列統戰四本柱：不過是內部競爭外部化

朱立倫啟動愛國者行動　綠黨團列統戰四本柱：不過是內部競爭外部化

賴清德為挺沈伯洋猛批中國　陳智菡曝全文酸：改9字就能形容民進黨

賴清德為挺沈伯洋猛批中國　陳智菡曝全文酸：改9字就能形容民進黨

游盈隆分析大罷免！　點名「北北桃這4藍委最危險」

游盈隆分析大罷免！　點名「北北桃這4藍委最危險」

朱立倫「愛國者行動」點名藍大咖助反罷　他曝「精算師」算盤

朱立倫「愛國者行動」點名藍大咖助反罷　他曝「精算師」算盤

關鍵字：

grace違建大罷免徐巧芯大罷免

讀者迴響

熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

劉品言重訓「孕肚首曝光」！

館長見機器人送餐「中國進步成這樣」：台灣有嗎？

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

人夫偷吃高中女同學！被抓包認：至少10次

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面