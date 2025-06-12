大罷免3階段啟動　綠營「就是當大選打」：做公民罷團最強側翼

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

目前共31件藍委罷免案二階連署達標已送件，中選會預定20日召開委員會議。中選會主委李進勇今（12日）受訪時表示，7月10日到8月19日之間的6個禮拜六，都有可能是投票時間。對此，民進黨團回應，黨團也在追蹤相關訊息，民進黨團作為公民罷團最強側翼，黨中央也會啟動規劃，分為罷區跟非罷區，所有組織作戰就是當作大選打，選舉時如何拼命、罷免時就要同樣規格投入。

對於李進勇點出幾個大罷免投票可能時間點。民進黨團幹事長吳思瑤表示，中選會對於罷免投票期程一切依法，必須經過非常嚴謹審定程序、比對資料，完成之後才會公布罷免投票時間，民進黨團是被動角色、也在追蹤相關訊息。

吳思瑤指出，民進黨團作為公民罷團最強側翼，黨中央也會啟動規劃，全台灣黨公職都有分為罷區跟非罷區，像她在士林北投是非罷區，非罷區的黨公職當然要支援罷免區所有活動、組織、陸空戰，罷區的黨公職要承擔更大責任。

吳思瑤強調，所有組織作戰就是當作大選打，選舉時如何拼命、罷免時就要同樣規格投入，未來站路口、掃市場、發文宣，所有黨公職會配合黨中央規畫全力投入，黨團也會啟動所有立委行動配合規劃。

綠委郭昱晴透露，昨天辦公室同事有和桃園罷團聯繫開會，罷團受眾跟一般執政黨支持者不同，在陸戰部分當然以民代為主，以鄰里部分做加強，罷團可能缺乏選戰上經驗，會在這部分加強支援，罷團宣傳同時可能遭受一些不理性攻擊，當然也會全力支援，在法律諮詢上成為後盾，跟罷團分進合擊。